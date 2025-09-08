El cantante Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera volvieron a ser tema de conversación en redes sociales luego de la circulación de un video íntimo que, según los usuarios, los tendría como protagonistas.

Esta gran controversia se suma a los rumores de meses atrás, cuando comenzaron a difundirse imágenes y comentarios que apuntaban a un romance entre ambos, pese a que el artista estaba casado con Camila Rodríguez.

En ese momento, Ladera se defendió afirmando que nunca buscaría dañar a otra mujer. Pero, luego hicieron pública su relación.

Se filtra video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

La historia ha tenido varias situaciones, porque luego de una temporada, sacaron a la luz que ya no estaban juntos. Desde ese momento, Ladera se ha encargado de señalar al cantante como un “narcisista”, lo que denota que no quedaron en muy buenos términos.

Pero, el pasado fin de semana se hizo viral rápidamente en plataformas digitales, un video que tendría una duración cercana a seis minutos y mostraría a la pareja en una situación privada dentro de una habitación.

Instagram: @isabella.ladera Isabella Ladera se defiende tras publicación de video íntimo

Lo llamativo para los internautas fue que Beéle lucía un estilo similar al que llevaba durante la etapa en la que se especulaba sobre la relación, con el cabello teñido de rosa.

Esto dijo Isabella Ladera tras su video íntimo filtrado

La influencer reaccionó mediante su cuenta de Instagram, y señaló que se encuentra “totalmente devastada”.

“Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, señaló.

Además, indicó: “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

Asimismo, precisó que estaba asesorándose legalmente. “Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos”.

“Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, finalizó.

Su equipo legal también publicó la decisión que habían tomado frente al tema.

“Aclaramos que no fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”, manifestaron.

Lo que sí es que el material audiovisual se ha prestado para reacciones, memes y comentarios en todas las redes sociales burlándose de la situación.

