La actriz y cantante Debby Ryan y el músico Josh Dun conforman una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo en Estados Unidos. Ella es reconocida por haber participado en producciones como ‘Zack y Cody: Gemelos a bordo’ de Disney Channel y ‘16 deseos’, entre otras, mientras que él es el famoso baterista del dúo musical Twenty One Pilots.

La célebre pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2019 en la ciudad de Austin, estado de Texas (EE. UU.), tras un año de estar comprometidos. Pero fue hasta mayo de 2020, en plena pandemia de covid-19, que revelaron su boda en una entrevista para ‘Vogue’.

Debby Ryan y Josh Dun se han caracterizado por mantener su relación privada, aunque no en secreto, pues comparten con frecuencia fotografías y videos juntos, de momentos felices.

Los escándalos y las polémicas no han marcado esta relación a nivel mediático, sino todo lo contrario: todo los detalles de su relación han sido contados de sus propias bocas.

Fieles a su estilo, en la noche del domingo 7 de septiembre compartieron la noticia más importante de su vida en pareja: se convertirán en padres muy pronto.

Publicaron en Instagram cinco imágenes del embarazo de Debby Ryan, a quien ya se le nota bastante el crecimiento del vientre. Una de las fotografías muestra las manos de Josh Dun sobre la barriga de la actriz.

En otra imagen se aprecia una ecografía que muestra al bebé y el ritmo de los latidos de su corazón.

“Dun&dun +one”, fue el mensaje con el que acompañaron las fotografías.

La publicación ha recibido miles de comentarios por parte de sus fanáticos y colegas, como es el caso de la actriz Lily Collins y el cantante Adam Levine.