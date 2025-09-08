El cantante puertorriqueño Ricky Martin recibió el primer premio Latin Icon Award en la gala de la MTV dedicada a los videos musicales (VMA) este domingo 7 de septiembre en el estadio UBS de Elmont, de Nueva York.

Lea: Shakira rinde homenaje a su padre con un bolero de Javier Solís

El autor de ‘Livin la vida loca’ recibió el nuevo galardón por su “carrera de cuatro décadas que lanzó la música y cultura latinas a la corriente ‘mainstream’ (general), con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y trabajo humanitario”, dijo la MTV en un comunicado.

Además, el ganador del Grammy y el Latin Grammy celebró el 26 aniversario de su primera actuación en los premios VMA, en 1999, cuando se convirtió en el primer artista masculino latino en ganar el mejor video pop y se coronó como el vencedor de la noche con cinco premios.

Lea: Milán dio el último adiós al ‘rey’ de la moda, Giorgio Armani

Aparte de Ricky Martin, se premió también con un nuevo galardón a Busta Rhymes, distinguido el año pasado en los EMA (European Music Awards) con el título de icono, con el Rock the bells Visionary Award, por su “impacto cultural que rompió límites y una carrera musical indomable”.

El colombiano J Balvin, que fue uno de los artistas que actuó en la premiación de los VMA, expresó su admiración por el puertorriqueño.

Lea: ¿Quién es Pier Giorgio Frassati? El alpinista que también ha sido declarado santo

“Ricky Martin es un muy buen amigo mío, así que es hermoso verlo recibir este reconocimiento. Nadie sabe realmente cuán hermosa es la persona que él es”, manifestó en una entrevista.

Agregó que “Ricky Martin es un muy buen amigo mío, así que es hermoso verlo recibir este reconocimiento. Nadie sabe realmente cuán hermosa es la persona que él es”.

Balvin destacó el importante papel que jugó Ricky Martin en el reconocimiento de la música latina en el mundo.

“Gracias a artistas como él es la razón por la que estoy aquí. Él abrió el camino para nosotros. La gente empezó a creer en los artistas latinos por personas como él”, sostuvo.