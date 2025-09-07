Si bien el funeral del reconocido diseñador de moda italiano Giorgio Armani se cumplirá este lunes de manera privada en Rivalta y con la presencia solo de 20 personas, tal como lo pidió el propio empresario, este fin de semana se vivieron jornadas multitudinarias en el Teatro Armani de Milán, donde los compradores de sus prendas y admiradores de su legado, le dieron el último adiós.

Lea aquí: Diseñadores locales debutarán en New York Fashion Week

La capilla ardiente, que permaneció abierta también este domingo, se cumplió en el teatro donde Armani presentaba sus colecciones durante la Semana de la Moda de Milán. Allí se colocó en casi total oscuridad el féretro con un ramo de flores blancas y rodeado de farolilllos rojos en el suelo y la presencia de una guardia de honor de los Carabineros.

Junto al féretro de Armani, Leo Dell’Orco, su compañero de vida también en los últimos 20 años, Federico Marchetti, fundador de Yoox, amigo fiel y miembro del consejo de administración de Giorgio Armani SpA, y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana, uno de sus máximos colaboradores. La familia siempre estuvo cerca del diseñador.

Figuras del cine como Giuseppe Tornatore o Gabriele Salvatores, también asistieron, este último recordó que cuando ganó el Óscar, Armani le había regalado el smoking azul que llevó a la ceremonia y que conserva “como una reliquia”.

Modelos como la argentina Valeria Mazza y actrices como Maria Grazia Cucinotta también acudieron a la capilla ardiente, al igual que sus colegas de la moda como Donatella Versace, que se presentó con un ramo de orquídeas blancas y aseguró que estaba “muy emocionada”.

MATTEO BAZZI/EFE Los italianos lloran al rey de la moda, Giorgio Armani.

Giorgio Armani, fallecido este viernes a los 91 años, fue “un ícono reconocido y nos dio en el mundo del deporte un estilo inconfundible; somos los más envidiados. Para nosotros, Giorgio Armani será inolvidable; hizo grande a Italia y ayudó a que el deporte se convirtiera en grande”, declaró Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).

Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala.

“Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Se va de Milán con su absoluta convicción en el trabajo como medio de realización personal y profesional. Es un valor que Milán nunca perderá. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad”, declaró Sala.

Con motivo del funeral de Giorgio Armani, que se celebrará en privado el lunes 8 de septiembre, el alcalde ha declarado día de luto en la ciudad, como muestra de las condolencias y el pésame de la comunidad milanesa, y la bandera de la ciudad ondeará a media asta en todos los edificios municipales.

Varios jóvenes, estudiantes de moda en los centros milaneses, que formaron cola desde primera hora de la mañana, aseguraron a los medios italianos: “Era el rey de la moda”, “una persona importante, no solo en la pasarela, sino para el mundo y para Milán. Lo echaremos de menos, y no solo por su creatividad y maestría”.

MOURAD BALTI TOUATI/EFE Donatella Versace, fue una de las asistentes al funeral.

Los medios italianos destacan que ahora se abrirá el testamento de Armani, quien no tuvo hijos, y en el que se repartirán las cuotas de su imperio industrial, con una facturación de 2.300 millones de euros y que gestionará la Fundación, que creó en 2016 justo para gestionarla empresa tras su marcha y salvaguardar la gobernanza y asegurar la estabilidad a largo plazo del grupo.

Le puede interesar: El fan que ha ido a más de 20 conciertos de Shakira y logró ser reconocido por ella

También incluirá la distribución de un patrimonio de 13.000 millones de euros, del que los herederos más cercanos son su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha de toda la vida, Pantaleo Dell’Orco, quien siempre ha sido considerado parte de la familia.