Entre los gritos y las luces de cada show de Shakira, siempre hay un rostro que la cantante barranquillera ya distingue: el de Esaú López. Este seguidor incondicional ha logrado algo que pocos pueden presumir, y es asistir a más de veinte presentaciones de la actual gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, convirtiéndose en uno de los fans más reconocidos de la cantante barranquillera.

El episodio más llamativo ocurrió en abril de 2025, durante el concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, cuando Shakira interrumpió su show para destacar públicamente la presencia de Esaú, quien para entonces ya contabilizaba 23 presentaciones de la gira. Conmovida por su lealtad, la artista lo señaló entre el público y lo aplaudió, generando que las cámaras lo enfocaran y el resto de asistentes lo ovacionara. “Es un honor tenerte aquí de nuevo”, fueron las palabras que la intérprete de Ojos así le dedicó desde el escenario.

Pero, ¿Quién es Esaú López y cómo ha logrado financiar esta travesía que lo ha llevado a recorrer varios países siguiendo a su ídolo? En entrevista con Infobae Colombia, aclaró que no es millonario, como muchos creen, sino que se ha dedicado a planear con disciplina y anticipación cada viaje. “Trabajo, ahorro y organizo todo con tiempo. No se trata de derrochar, sino de priorizar lo que más me apasiona, que es la música de Shakira”, explicó.

Su itinerario lo ha llevado a estar presente en ciudades de Estados Unidos, México y Europa, siempre en las primeras filas, donde ondea banderas, canta cada estrofa y documenta su experiencia en redes sociales. Allí comparte videos y fotografías que han despertado la admiración de otros seguidores.

La historia de Esaú López y Shakira inició en marzo de 2025, durante un “meet and greet” de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde la artista lo reconoció de inmediato, lo llamó por su nombre y se sorprendió al saber la cantidad de conciertos a los que había asistido.

“¿Vas a venir a los 11?”, le preguntó la barranquillera entre risas. Esaú respondió con un “sí” seguro, y ese gesto conmovió a la cantante. Tanto, que dio una instrucción a su asistente: quería que él la acompañara al frente del escenario en la dinámica “Camina con la Loba”. Allí, Esaú aprovechó para confesar cuál era su tema favorito: “Don’t Bother”.

Dos días después, en un ensayo privado, la artista volvió a mencionar su nombre, un detalle que para él fue “mágico”, porque confirmaba que Shakira realmente lo había registrado entre tantos rostros que la siguen en el mundo. En medio de esa emoción, Esaú intentó entregarle un peluche hecho a mano. No pudo dárselo directamente, pero lo dejó en manos del staff con la esperanza de que llegara a su ídolo.