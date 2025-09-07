La Alcaldía distrital le apuesta a la internacionalización del talento creativo de la ciudad, demostrando que la moda local está a otro nivel, a través del programa Barranquilla es Moda.

Por primera vez en la historia, Barranquilla será protagonista en la Semana de la Moda de Nueva York. La ciudad estará presente en la pasarela Runway 7, uno de los escenarios más importantes del New York Fashion Week, con el talento de dos creadores locales: Kenn Kozz, diseñador de trajes de fiesta y fantasía, y Flor Chaparro, diseñadora de calzado.

La primera dama de Barranquilla, Katia Nule de Char, expresó: “Estamos dichosos de llevar a Barranquilla a la pasarela más famosa del mundo, el New York Fashion Week, y lo que más nos entusiasma es que viajamos con un equipo ciento por ciento barranquillero. La delegación que nos representará en Nueva York demuestra que Barranquilla está a otro nivel”.

El talento barranquillero en pasarelas de Nueva York

La delegación estará conformada por Kenn Kozz y su equipo de trabajo y, además, por las modelos barranquilleras Valeria Abisambra y Angie Gómez, quienes desfilarán junto a un grupo de modelos internacionales, seleccionadas tras un riguroso casting. También hará parte de este grupo de talentos locales, el reconocido fotógrafo barranquillero Francisco Gallo.

El desfile se llevará a cabo el 11 de septiembre a las 5:00 p.m. en el Sony Hall de Nueva York, donde se presentará la colección “Barranquilla”, compuesta por 10 piezas inspiradas en lo más representativo de la ciudad.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Flor Chaparro es una diseñadora de calzado.

Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía, señaló: “Nos llevamos a Nueva York un pedacito del Caribe colombiano. Con Barranquilla es Moda buscamos mostrarle al mundo que nuestra ciudad es creatividad, talento y tradición. Así como Nueva York es la ciudad que nunca duerme, Barranquilla es la ciudad que nunca se olvida. Nos tomaremos la Gran Manzana para que el mundo se enamore de nuestra ciudad porque ¡Barranquilla está de moda!”.

Por su parte, el diseñador Kenn Kozz, creador de la colección, destacó: “A Nueva York llevamos nuestra colección ‘Barranquilla’, inspirada en lo más representativo de nuestra ciudad, un trabajo hecho 100% a mano por modistas, tejedoras y artesanos locales, que implementaron diferentes técnicas en cada una de las piezas. Estamos listos para demostrarle al mundo que Barranquilla también se lleva puesta”.

De Barranquilla para el mundo

De manera paralela, marcas barranquilleras con proyección internacional estarán participando en showrooms y eventos de moda como Coterie. Así mismo, la barranquillera Andrea Romero, Miss Mundo Colombia, también brillará en Nueva York, ya que fue invitada para participar en varios eventos. Durante su estancia en la Gran Manzana, Andrea será embajadora del talento local luciendo diseños del creador barranquillero Julio González.

Con esta destacada participación, la ciudad reafirma su liderazgo creativo y cultural, dejando claro que Barranquilla está de moda.