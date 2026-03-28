Una colaboración entre el puertorriqueño Ricky Martin, la argentina Tini y el grupo mexicano Los Ángeles Azules, un nuevo sencillo pegadizo de la mexicoestadounidense Becky G. o un tema cargado de emoción del mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ encabezan los estrenos de música latina de esta semana.

Además, 11 figuras de la música popular colombiana se unieron para crear un himno de cara al Mundial 2026, los mexicanos Joss Favela y Santa Fe Klan estrenaron sencillos, el venezolano Juan Vegas lanzó una balada de pop romántica y el español Beret presentó la canción ‘Hablo de ti’.

Ricky Martin reversiona su clásico ‘Vuelve’

El icono puertorriqueño lanzó una nueva versión de su balada ‘Vuelve’, lanzada en 1998, y la transformó en una cumbia en una colaboración con Los Ángeles Azules y Tini. La canción original formó parte del álbum homónimo, que ganó el Grammy a la mejor interpretación de pop latino en 1999.

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Becky G estrena ‘Marathon’

Becky G estrenó su esperado sencillo ‘Marathon’, un tema de pop pegadizo que mezcla estrofas en inglés y en español para lanzar un mensaje de empoderamiento de la mujer. Viene acompañado de un video en el que rubrica que su influencia en la moda sigue siendo fuerte tras su paso por las Semanas de la Moda de París y de Milán.

Luis Ángel ‘El Flaco’ abre su corazón

El cantante mexicano publicó el sencillo ‘No vuelvas de arrepentida’, un tema cargado de emoción en el que se dirige a la mujer que le destrozó el corazón a través de una mezcla de frustración y dolor, que deja claro que ‘El Flaco’ puede superar lo sucedido y aprender de ello.

Santa Fe Klan lo hace ‘Otra Vez’

El rapero mexicano estrenó el tema ‘Otra vez’, que combina ritmos de hip-hop y de música mexicana para reflexionar sobre la persistencia de un amor que no se olvida. El tema “se centra en las secuelas emocionales de una relación que terminó demasiado pronto”.

Joss Favela cierra una etapa con ‘Mis Compas’

El cantautor mexicano lanzó el álbum ‘Mis Compas: El Final’, que marca el fin de su era ‘Mis Compas’. Además de sus dos discos anteriores, también incluye tres temas inéditos junto a artistas de la música mexicana como Hernán Sepúlveda, Hijos de Barrón y Los Dos Carnales.

Un himno al Mundial desde Colombia

Once artistas de la música popular colombiana unieron sus voces para crear la canción ‘Te quiero ver campeón’, que emplea una base de cumbia y aspira a convertirse en el himno no oficial de la selección de Colombia en el Mundial 2026.

Detrás de este tema se encuentran Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, Francy y Paola Jara.

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Juan Vegas se arroja en brazos del destino

El artista venezolano publicó el tema ‘El plan de dios’, que ofrece una declaración de amor moldeada por la fe, la gratitud y el tiempo divino dedicada a su relación con la artista DREAH, y que emplea ritmos de pop para formar una balada romántica profundamente espiritual.

Beret presenta ‘Hablo de ti’

El cantante español presentó la canción ‘Hablo de ti’, que explora “la huella de ese amor que permanece en el recuerdo con el paso del tiempo” y describe lo difícil que es llenar el vacío que deja, con la inconfundible voz de Beret.