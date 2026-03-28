Los amantes de las series coreanas de televisión, más conocidas como K-dramas, están conmocionados por el fallecimiento del actor surcoreano Lee Sang-bo, quien fue hallado sin vida en su residencia.

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Según informó la agencia de noticias de Corea del Sur ‘Yonhap’, el reconocido actor fue encontrado muerto hacia las 12:40 del mediodía del jueves 26 de marzo dentro de su domicilio, ubicado en la ciudad de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi.

Instagram @sangbo_1021 Lee Sang-bo.

El hallazgo fue realizado por familiares de Lee Sang-bo, quienes al ver la escena dieron aviso inmediato a las autoridades.

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Las primeras pesquisas dan cuenta de que no se habría tratado de un homicidio, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Sin embargo, las autoridades continúan investigando el caso para determinar las causas exactas de la muerte del artista, que tenía 44 años.

¿Quién era Lee Sang-bo?

Lee Sang-bo dio el salto a la fama en el año 2006, cuando participó en el drama 'The Invisible Man’. Su carrera siguió en ascenso con series como ‘Romance Hunter’, ‘Golden Era of Daughter in Law’, ‘Bad Love’, ‘Special Crime Squad MSS’, ‘Strong Colors’, ‘Man Who Dies to Live’, ‘Rugal’, ‘Miss Monte-Cristo’ y ‘Elegant Empire’.

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También estuvo en producciones cinematográficas como ‘Mephisto’, ‘Secretly Greatly’ y ‘Evil Twin’.

A través de un comunicado, Korea Management Group (KMG), la agencia que manejó la carrera de Lee Sang-bo en los últimos meses, indicó que no dará a conocer la causa de muerte del intérprete por solidaridad y respeto hacia su familia, que atraviesa un difícil momento por la pérdida de este ser querido.

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Por su parte, los seguidores y admiradores de Lee Sang-bo han expresado tristeza en redes sociales tras conocer la noticia de su partida. Algunos han afirmado que en 2022 el actor confesó que estaba batallando contra la depresión.