En la noche de este sábado 28 de marzo Medellín vivirá una noche especial con el concierto de Blessd, uno de los máximos exponentes de la música urbana en Colombia. La carrera del reguetonero paisa ha venido en ascenso desde hace unos cinco años y actualmente es uno de los cantantes más reconocidos del género en el país.

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El ‘show’ de Blessd será en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:00 de la noche. Este evento representa un hito en la carrera del joven artista, pues se trata de su primer concierto en solitario en dicho recinto, el de mayor capacidad para este tipo de espectáculos en la capital antioqueña.

La gran noche de Stiven Mesa Londoño, nombre de pila de Blessd, llega después de varios años de perseverancia. Su historia con la música ha estado marcada por la pasión y entrega, pero también por situaciones difíciles, especialmente a nivel económico, que varias veces le complicaron el camino hacia el éxito del que hoy goza.

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En varias entrevistas que ha concedido en los últimos años, Bless -de 26 años- ha contado que tuvo una infancia y adolescencia difíciles, en las que el sueño de triunfar en la música parecía inalcanzable.

Carlos Ortega/EFE El cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente cómo Blessd, se presentó este viernes en el Movistar Arena en Bogotá.

Debido a la difícil situación financiera que vivía su familia, Blessd tuvo que trabajar varios años cargando bultos de comida en la Central Mayorista de Antioquia, en Itagüí, para pagar sus estudios de bachillerato e invertir en su sueño de ser un reconocido cantante.

A paso lento, pagando algunas horas de grabación en estudios para lanzar su música al mercado, mientras estudiaba de día y trabajaba de madrugada, Blessd nunca se rindió y sus canciones comenzaron a escucharse cada vez más en plataformas digitales.

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“Yo trabajaba en la Mayorista y mi único pensamiento era conseguir plata para la música”, recordó en entrevista con ‘El Colombiano’.

Su nombre empezó a sonar con fuerza en Antioquia, lo que le permitió ofrecer ‘shows’ en discotecas y bares del Valle de Aburrá por varios años.

@blessd/Instagram

En 2022 ya estaba posicionado con canciones como ‘Bandida’, ‘Europa’, ‘Solitario’, ‘Bottega’ y ‘Medallo Remix’, en la que colaboró con artistas internacionales como Justin Quiles, Lenny Tavarez, Rauw Alejandro, Nicky Jam, Darell, Arcángel y María Becerra.

Ese mismo año Maluma lo llevó como artista invitado a su concierto en el Atanasio Girardot, donde este sábado, cuatro años después, Blessd se presentará como artista principal.

El pasado fin de semana, Blessd anunció el lanzamiento de su próximo álbum con un video protagonizado por el futbolista guajiro Luis Díaz, jugador del Bayern de Múnich.

El trabajo musical se titula ‘E.M.H.D.M’ (siglas de ‘El mejor hombre del mundo’) y, según reveló Blessd, se estrenará en plataformas digitales el jueves 9 de abril.

Se espera que en el concierto de esta noche Blessd cante algunas de las canciones de su nuevo álbum.