El artista urbano Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, uno de los nombres más fuertes del reguetón colombiano, sorprendió al compartir que pronto será papá.

La reina popular 2026 coronará un apartamento

Muere el famoso diseñador italiano Valentino Garavani a sus 93 años

‘Zootopia 2′ es la película animada más taquillera de Hollywood con 1.706 millones dólares

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como Mírame publicó una imagen junto a su pareja, la influencer Manuela QM, en la que aparecen abrazados y con una ecografía y un par de zapatos de bebé.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de fanáticos, colegas y figuras del entretenimiento.

Blessd compartió unas palabras cargadas de emoción, asegurando que la llegada de su hijo representa tranquilidad, esperanza y un nuevo motor en su vida.

“No tengo cicatrices ya sane los moretones yo soy un guerrero de haters tengo maratones pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones. ME TRANQUILIZA ME CALMA !! ME RELAJA Y RESPIRO !! Solo Quiero Que Tu Llegues Te Estoy Esperando Hijo Mío”, escribió.

El cantante destacó que esta nueva etapa le ha dado paz y que espera con ilusión el nacimiento de su primogénito.

Y es que el anuncio llega después de varios meses de especulación en redes sociales sobre un posible embarazo. Sin embargo, la pareja decidió mantener el tema en privado hasta ahora.

¿Quién es Manuela QM, la pareja de Blessd con quien espera un hijo?

Blessd inició su relación con Manuela QM luego de terminar un largo romance con La Suprema. Desde entonces, el artista ha expresado públicamente que atraviesa uno de los momentos más estables y felices de su vida sentimental.

Además, Manuela QM es una reconocida influencer colombiana con una sólida presencia en redes sociales. En Instagram suma más de dos millones de seguidores y en TikTok se ha posicionado gracias a sus videos de comedia y contenido cercano con su audiencia.

Además de su faceta digital, es empresaria y fundadora de la marca Cueme, dedicada a la comercialización de ropa deportiva, prendas formales y accesorios femeninos.