Después de un Bando memorable, la ciudad recibió el permiso oficial para que la fiesta se sienta sin reservas en cada esquina, en cada barrio y en cada tambor que empiece a sonar. Y si de llevar el Carnaval a los rincones más auténticos se trata, nadie mejor para hacerlo que las reinas populares.

Con la energía todavía viva, este lunes las verdaderas embajadoras del barrio fueron las grandes protagonistas de una jornada llena de emoción.

Estas 36 mujeres que hoy representan liderazgo y amor por la tradición recibieron una noticia que no esperaban. La ganadora recibirá un apartamento propio, un premio que no se entregaba desde hace más de 10 años.

Bajo el lema ‘Contigo a donde quieras llegar’, Prodesa, compañía desarrolladora que llegó al Caribe hace 13 años y el Carnaval de Barranquilla, concretaron una alianza para hacer posible esta oportunidad.

Jeisson Gutierrez

De acuerdo con el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., el objetivo era buscar un premio grande, uno que transformara vidas. Aunque en años anteriores se entregaron motos y se mantuvieron las becas, (incentivos que seguirán vigentes), desde el año pasado se había hablado propósito.

“Quisiera que entendieran el trabajo tan importante que hacemos desde la empresa Carnaval de Barranquilla para generar en ellas ese empoderamiento, ese liderazgo”.

El inmueble, es un apartamento de 45 metros cuadrados que ya está construido en Brisas de San Pablo, en un proyecto ganador del Premio Nacional de Arquitectura.

“Yo vine a Carnaval de Barranquilla como director a elevar el posicionamiento de cada uno de nuestros hacedores. Pensar en nuestras redes populares era una tarea que nos debíamos todos”.

La entrega oficial de las llaves del apartamento se realizará durante el evento de Elección y Coronación, el próximo 16 de febrero, en la Plaza de la Paz, en un acto público que contará con la presencia de representantes del Carnaval, autoridades locales y medios de comunicación.

“Para Prodesa, este apoyo representa una forma tangible de reconocer el esfuerzo, la disciplina y el liderazgo social de las candidatas, jóvenes que desde sus barrios impulsan procesos culturales, sociales y comunitarios, y que ven en la vivienda propia una oportunidad para construir estabilidad, empoderamiento, independencia y futuro.” destacó Pablo Osorio, Gerente Comercial de Prodesa.

Un sueño anhelado

Asombro, sonrisas y gritos. Esa fue la primera expresión de las candidatas al conocer la noticia. Lady Pérez, representante del barrio La Manga, quien puso en palabras lo que muchas de sus compañeras sienten tras conocerse el premio que recibirá la Reina Popular.

“Nos dio un plus, nos dio esa energía, ese paso más que debemos dar para representar de una buena forma y de la mejor manera nuestro barrio, para ser merecedoras de ese apartamento”.

Por su parte, Sharick Quintero, reina popular del barrio El Carmen, habló desde un sueño que, para muchas, parecía lejano.

Jeisson Gutierrez

“Desde pequeños todos los colombianos soñamos con tener nuestra casa propia. Al momento de estar en el reinado y que nos dieran esta noticia, me siento muy afortunada”.

Agenda real

El calendario no da tregua y la cuenta regresiva ya comenzó. Así lo explicó Juana Molina, coordinadora del Reinado Popular, al detallar lo que viene para las candidatas en uno de los meses más intensos del Carnaval de Barranquilla.

Molina destacó además el impulso que ha tenido el certamen en el entorno digital. “Este año el Reinado Popular ha tenido una fuerza a nivel de canales digitales muy fuerte. Tenemos ninjas que trabajan todo ese tema de los canales digitales”.

Uno de los momentos más esperados llegará entre el 27 y el 30 de enero, cuando se realizarán las coronaciones en los barrios. “Una gran caravana de alegría acompaña a las reinas con el acompañamiento de la soberana Michelle”.

La agenda continúa el 4 de febrero con la prueba de talento, uno de los filtros clave del certamen. “En esa prueba de talento tenemos al jurado que elegimos para la elección y la coronación”.

El jurado estará conformado por Elianis Garrido, Pedro Díaz y una representante de la marca aliada del evento.

El camino culmina el lunes 16 de febrero con la gran coronación popular. “La coronación será en la Plaza de la Paz, a partir de las siete de la noche. Abrimos puertas desde las cinco de la tarde”.