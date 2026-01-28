La fiesta empezó a tomar forma desde los barrios. Este martes 27 de enero arrancó el recorrido de coronaciones de las reinas populares 2026, una agenda que durante cuatro días llevará música, baile y alegría a distintos sectores de Barranquilla.

Las ceremonias se extenderán hasta el viernes 30 de enero, convirtiendo cada barrio en escenario de Carnaval. La primera jornada se vivió este martes desde Barrio Abajo, Montecristo, Siape, Las Flores, La Pradera, El Pueblo, Villas de San Pablo, Los Olivos I, Mequejo y La Manga.

El miércoles 28 de enero, la celebración continuará en Nueva Colombia, La Esmeralda, Ciudad Modesto, Los Rosales, La Malvinas, El Romance y Santo Domingo de Guzmán.

Para el jueves 29 de enero, el recorrido llegará a Ciudadela 20 de Julio, Los Girasoles, Carrizal, Las Américas, La Sierrita 3, La Sierrita 2, Los Continentes y La Alboraya. El cierre de esta ruta de coronaciones será el viernes 30 en El Campito, Galán, Simón Bolívar, Las Nieves, San José, El Carmen y Buena Esperanza.

Además de la corona que portarán, este proceso se ha convertido en un espacio de formación y crecimiento personal para las 36 jóvenes participantes, quienes a través del Carnaval fortalecen su liderazgo, impulsan sus proyectos de vida y generan un impacto positivo en sus comunidades.

La programación continuará con la Prueba de Talentos, prevista para el miércoles 4 de febrero, y culminará con la gran noche de elección y coronación, que se realizará el lunes de Carnaval, 16 de febrero, en la Plaza de la Paz.