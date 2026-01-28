El Reinado Popular sigue sumando apoyos en su camino hacia el Carnaval de Barranquilla 2026. En medio de los recorridos y puestas en escena que ya llenan de fiesta distintos sectores de la ciudad, la empresa Triple A anunció su respaldo a esta expresión que nace y se fortalece en las comunidades.

A través de su producto de financiación DILO, la compañía se unirá al proceso que viven las 40 candidatas al Reinado Popular, mujeres que representan a sus barrios y que, más allá de la competencia, se convierten en portadoras de tradición, liderazgo y orgullo colectivo.

El acompañamiento se extenderá a lo largo de los actos culturales y presentaciones en las que las aspirantes muestran el trabajo que han construido junto a sus comunidades, en una agenda que recorre barrios, revive costumbres y refuerza el sentido de pertenencia alrededor del Carnaval.

Como parte de este apoyo, cada una de las candidatas recibirá un bono de 300.000 pesos, un reconocimiento a su dedicación y al papel que desempeñan como gestoras culturales y voceras de sus sectores durante la fiesta.

Además, DILO entregará a la ganadora del Reinado Popular un juego de sala y un juego de comedor, un incentivo pensado para respaldar a la nueva soberana en su rol como representante del Carnaval Popular ante la ciudad.

Coronarán un apartamento

Semanas anteriores también se anunció que la flamante ganadora será acreedora de un apartamento propio.

Bajo el lema ‘Contigo a donde quieras llegar’, Prodesa, compañía desarrolladora que llegó al Caribe hace 13 años y el Carnaval de Barranquilla, concretaron una alianza para hacer posible esta oportunidad.

El inmueble, es un apartamento de 45 metros cuadrados que ya está construido en Brisas de San Pablo, en un proyectoganador del Premio Nacional de Arquitectura.

De acuerdo con el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., el objetivo era buscar un premio grande, uno que transformara vidas. Aunque en años anteriores se entregaron motos y se mantuvieron las becas, (incentivos que seguirán vigentes), desde el año pasado se había hablado propósito.

“Quisiera que entendieran el trabajo tan importante que hacemos desde la empresa Carnaval de Barranquilla para generar en ellas ese empoderamiento, ese liderazgo”.