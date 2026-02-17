Más que un certamen, el Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla es un escenario donde la identidad barrial cobra vida y se convierte en espectáculo. Sobre la tarima no solo brillarán coronas y trajes, sino sueños tejidos con esfuerzo, tradición y orgullo colectivo. Este año, 36 candidatas representan a sus comunidades con la firme convicción de que su voz, su danza y su historia también hacen parte del alma de la fiesta.

La gala está cargada de energía y talento con la participación de los grupos de danza Matuna, Klama, África Mía, Pasión Latina y Son Latino, que junto a más de 130 bailarinas transformarán el escenario en una celebración vibrante de cultura popular. A ellos se suma el artista invitado Akanny, quien ya hizo su presentación y aportó el toque musical a una noche pensada para exaltar la esencia de los barrios barranquilleros.

El jurado encargado de elegir a la nueva soberana reúne miradas expertas en cultura, moda y liderazgo: Valeria Abuchaibe Rosales, reina del Carnaval 2018; Yilda Castro Mercado, directora de Fenalco Atlántico; la diseñadora Ángela Jaramillo; Tatyana Bolívar Vasilef, directora de Extensión y Servicio de la Universidad Simón Bolívar; y Alejandro Mastrángelo, diseñador y crítico de moda. Ellos tendrán la tarea de evaluar no solo la puesta en escena, sino también el carisma, la proyección social y el compromiso de cada participante.

Jhony Olivares 36 candidatas representan a sus comunidades en el Reinado Popular 2026.

La Reina Popular 2026 recibirá premios que simbolizan el respaldo de la empresa privada al talento comunitario: un apartamento entregado por Prodesa, 2 millones de pesos en efectivo por Savital, un juego de sala y comedor de Triple A y una motocicleta Hero. La virreina obtendrá 1 millón de pesos y una moto Hero, mientras que las tres princesas finalistas también serán reconocidas con motocicletas y seis meses de productos Savital.

El certamen además premiará valores que van más allá de la pasarela. Gracias a Gas Caribe se entregará 1 millón de pesos en cada categoría especial: Buena Energía, Talento, Puntualidad, Sostenible, Líder Social y Contenido Digital con Responsabilidad. Por su parte, Brilla otorgará 5 millones de pesos distribuidos en distintas distinciones.

El evento cuenta con el respaldo de ARA, Prodesa, Hero Motor, Águila, Gas País, Triple A, Savital y Frisby, aliados que hacen posible esta vitrina para el talento popular.

Pero más allá de los premios y la corona, el verdadero triunfo se vive en cada barrio que se siente representado. Porque en el Reinado Popular, cada candidata es embajadora de su comunidad, guardiana de sus tradiciones y símbolo de la fuerza colectiva que mantiene vivo el espíritu del Carnaval.