Barranquilla se prepara para vivir una jornada llena de alegría, tradición y cultura con el Garabatico Infantil del Country, un desfile que se realizará este sábado 1 de febrero, en el marco de la celebración del Centenario del Country Club de Barranquilla, el Club social más emblemático de la ciudad.
Lea aquí: Ismael Escorcia, el hombre que nunca perdió la cabeza en el Carnaval
Este evento rinde homenaje a la tradicional Danza del Garabato, una representación simbólica del Carnaval de Barranquilla en la que la vida vence a la muerte en una batalla cargada de color, música y esperanza.
A lo largo de un recorrido aproximado de 950 metros, niños y niñas entre 1 y 13 años, acompañados de sus familias, vivirán una experiencia carnavalera diseñada especialmente para ellos, en un entorno seguro, festivo y cultural.
En el año de su Centenario, el Garabatico adquiere un significado especial, reafirmando el compromiso del Country Club con la preservación de las tradiciones, el fortalecimiento de la cultura y la transmisión de los valores del Carnaval a las nuevas generaciones.
“El Garabatico Infantil es una expresión viva de nuestra historia y de nuestro propósito institucional. En este año tan significativo, celebramos no solo 100 años de trayectoria, sino también el futuro que construimos a través de nuestros niños y sus familias”, señaló el Country Club de Barranquilla.
Cierres viales y recomendaciones
Para garantizar el buen desarrollo del evento, se realizarán cierres viales entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. del sábado 1 de febrero, en los siguientes puntos:
• Calle 79 con Carrera 52
• Calle 80 con Carrera 55
• Oreja entre Villa Country y Country Plaza
• Carrera 53 con Calle 76
• Entre Carrera 53 y Carrera 55 a la altura de la Calle 75
• Carrera 56 con Calle 75
• Calle 76 con Carrera 57
Se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas durante este
horario.
Horarios del evento
• Punto de concentración: 2:00 p.m. – Parque Washington
• Salida del desfile: 4:00 p.m.
• Llegada al Country Club: 5:00 p.m.
• Finalización: 6:00 p.m.
Una tradición que se vive en familia
El Garabatico del Country es una celebración que resalta el valor de la familia, el arte y la cultura, conectando a los niños con el patrimonio del Carnaval de Barranquilla y fortaleciendo el sentido de pertenencia y el orgullo por nuestras raíces.
Le puede interesar: El barranquillero Filocaris presenta el video oficial del tema ‘Déjala volar’
“El Country Club de Barranquilla invita a la comunidad a acompañar este desfile infantil, a disfrutar del color, la música y la alegría del Carnaval, y a ser parte de una tradición que continúa construyendo historia para la ciudad en el año de su Centenario. Una fiesta donde la niñez, la cultura y la esperanza caminan juntas”, dijo el club a través de un comunicado de prensa.