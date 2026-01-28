El artista barranquillero Filocaris ha lanzado el videoclip oficial de Déjala Volar, su primer sencillo, que ya está disponible en su canal de YouTube. Con este estreno, el artista presenta una obra profundamente íntima, nacida de una vida siempre cercana a la música y marcada por la honestidad emocional como eje creativo.

Escrita por Rafael Filocaris Sarmiento Figueroa, Déjala Volar retrata el amor efímero: encuentros intensos que dejan huella, aunque no estén destinados a permanecer. La canción transita entre el Pop y un sutil toque de Rock, con una producción a cargo de El Hijo del Búho (Julián Sarmiento Figueroa), reconocido productor del Caribe colombiano con trayectoria en sellos internacionales como Putumayo World Music y Heavenly Sweetness.

La realización del videoclip no solo se inspiró en la letra de la canción, sino también en el vibe artístico y emocional de FILOCARIS: una estética introspectiva, sensible y honesta, que dialoga con el silencio, los espacios y la contemplación. El audiovisual fue grabado en el atelier del reconocido artista plástico Ronald Hernández, un entorno cargado de texturas, obras y atmósferas que potencian el carácter íntimo de la canción y refuerzan su dimensión artística.

“Déjala Volar es la memoria de un romance fugaz, marcado por la atracción inmediata, la ilusión y la nostalgia de lo que no pudo ser”, expresa Filocaris, quien transforma la despedida en canción y emoción compartida. El videoclip acompaña este relato desde lo visual con una narrativa sutil y simbólica, donde la música, el espacio y la identidad del artista se funden en una misma experiencia.

Con este lanzamiento, Filocaris da su primer paso oficial en la escena musical, presentando una propuesta auténtica que prioriza la emoción, el detalle y la coherencia artística.