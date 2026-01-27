Barranquilla continúa vistiéndose de fiesta gracias al proyecto Concurso Fachadas de Carnaval, una iniciativa que, con el paso de los años, se ha convertido en un verdadero proyecto de ciudad y en un símbolo de cultura ciudadana durante la temporada carnavalesca.

Así lo destacó Alcides Romero, vocero de la Fundación Cultural Fachadas de Carnaval, al señalar que esta propuesta ya no se limita únicamente a las viviendas, sino que hoy se extiende a locales comerciales, hoteles, vehículos y espacios emblemáticos como el Malecón del Río y el Malecón de Rebolo, los cuales lucen grandes estructuras inspiradas en el Carnaval de Barranquilla.

“El proyecto se quedó en el corazón del barranquillero y se ha fortalecido como una estrategia clave para la salvaguardia de nuestra tradición cultural y folclórica más importante”, afirmó Romero, resaltando el impacto que ha tenido incluso en municipios del departamento.

En el marco de esta iniciativa se desarrolla el tradicional Concurso de Fachadas de Carnaval, que llega a su edición número 27 desde su creación en 2002, acumulando más de dos décadas de trayectoria. Bajo el eslogan “Un carnaval a otro nivel”, el certamen premiará este año las dos mejores fachadas en la categoría de viviendas, con incentivos de 5 millones de pesos para el primer lugar y 2 millones de pesos para el segundo.

Estos estímulos son posibles gracias al respaldo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Distrito de Barranquilla, a través de la Bolsa de Estímulos del Carnaval 2026, así como al acompañamiento de Carnaval de Barranquilla S.A.S. y la organización de la Fundación Cultural Fachadas en Carnaval.

Las visitas de evaluación a las casas inscritas iniciarán este fin de semana, con un segundo recorrido programado para la semana siguiente, en el que el jurado calificador valorará el trabajo artístico y creativo de cada familia. Para esta edición se espera la participación de más de 100 viviendas.

La entrega de premios y reconocimientos se realizará el próximo 10 de febrero en la Casa del Carnaval, evento en el que también se otorgarán kits carnavaleros, certificaciones y se rifarán ocho boletas para asistir al tradicional Festival de Orquestas entre los participantes.

Romero destacó el entusiasmo de la ciudadanía y el creciente interés por el concurso, reflejado en los mensajes y fotografías que diariamente recibe de las decoraciones. “Es muy hermoso ver la ciudad vestida de carnaval y sentir que cada año este proyecto se fortalece más”, concluyó.

El proceso de inscripción es hasta el día 6 de febrero, para lo cual, la familia interesada deberá enviar sus datos personales, dirección, teléfono barrio y fotografía de la fachada decorada al whatsapp # 3014514810.