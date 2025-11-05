Déjala volar es el primer lanzamiento de Filocaris, un artista que, tras una vida muy cercana a la música, decide dar el paso y compartir su voz y su obra con el mundo.

Lea aquí: Bohórquez celebra el III Festival del Maíz, una parada de sabor en la Ruta 23 del Atlántico

Escrita por Rafael Filocaris Sarmiento Figueroa e inspirada en una experiencia personal, la canción es un retrato sincero del amor efímero, de esos encuentros intensos que dejan huella aunque no permanezcan.

Con un sonido que se mueve en el Pop con un sutil toque de Rock, la producción estuvo a cargo de El Hijo del Búho (Julián Sarmiento Figueroa), artista y productor del Caribe colombiano que ha llevado su música a sellos internacionales como Putumayo World Music y Heavenly Sweetness.

La letra nos conduce por la memoria de un romance fugaz, marcado por la atracción inmediata, la ilusión y también la nostalgia de lo que no pudo ser. Entre confesiones, preguntas y recuerdos, el protagonista reconoce que lo único que queda es dejarla volar, aceptar la despedida y convertir la experiencia en canción.

Le puede interesar: Flor Bárcenas, la poeta trans más leída del Caribe colombiano, llega a Luneta 50

Con este debut, Filocaris abre una nueva etapa en su vida artística, mostrando que nunca es tarde para darle voz a los sentimientos y compartirlos a través de la música.