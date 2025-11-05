Este jueves 6 de noviembre, a partir de las 7:00 pm, se llevará a cabo en la Sala Luneta 50 (Cra 63 No. 58-44) el cierre de la temporada 2025 de la tertulia “Lecturas Vitales”, con la presentación de Flor Bárcenas, destacada poeta trans colombiana.

Flor Bárcenas nació en Montería y reside actualmente en Cali. Es licenciada en Literatura, activista VIH positiva y becaria de la especialización en Escritura Creativa con enfoque afrodiásporico de la universidad ICESI. También es columnista de la revista Volcánicas.

Publicó en 2020 su primer poemario, “Bramidos de agua dulce”; en 2018 fue ganadora del premio de poesía joven “Jorge García Usta” en el extinto Festival Internacional de Poesía – Poemario, de Barranquilla, y está incluida en la antología “Como la flor: poesía cuir colombiana contemporánea”, editada por Planeta. Sus poemas circulan en revista nacionales e internacionales.

En conversación con la editora Zoila Sotomayor, Bárcenas leerá algunos de sus poemas, hablará sobre sus lecturas y autoras de cabecera y también acerca de su activismo en torno al VIH y lo que significa para ella la poesía.

Esta será la última sesión de la temporada de la tertulia “Lecturas Vitales” 2025, que en esta ocasión contó con el respaldo del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, y la Biblioteca Nacional de Colombia, lo que facilitó el encuentro de destacadas autoras de Barranquilla y el Caribe colombiano, como María Alejandra Buelvas, Fabiola Acosta, Silvia Juliana Suárez, Athina Guatecique, Viviana Vanegas, Lusdary Martínez, Gabriela Castro y Beatriz Vanegas Athias.