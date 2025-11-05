Este fin de semana, Santa Marta se convertirá en el escenario de una de las citas culturales más importantes del país: el Reencuentro en el Corazón del Mundo, un evento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que reunirá a más de 200 artistas, sabedores y comunidades en una programación gratuita que tomará las calles, los barrios y los espacios emblemáticos de la ciudad.
Durante tres días, la capital del Magdalena vibrará con una agenda diversa que combina música, palabra, cine, gastronomía, emprendimiento y memoria.
Lea: El talento barranquillero estará en la Filbac 2025 llevando su arte y palabra al mundo
La programación se desarrollará simultáneamente en tres grandes zonas: Corazón del Mundo, Artes para la Paz y Diálogos para la Vida, cada una concebida como una experiencia de encuentro entre los pueblos y las expresiones que nos representan.
En la zona Corazón del Mundo, ubicada en el Camellón de la Bahía y el Parque de los Novios, se presentarán artistas como Aterciopelados, Systema Solar, Vicente García, Andy Montañez, Mike Bahía, Cimarrón, Petrona Martínez, Doctor Krápula y la Zaid Hilal Band de Palestina, junto a agrupaciones locales y regionales.
También se inaugurará la exposición fotográfica “Un Puerto de Memorias Vivas”, con obras de Jesús Abad Colorado y Federico Ríos, además de la zona de Emprendimientos con más de 100 iniciativas culturales de todo el país y el Domo de la Palabra, un espacio interactivo donde las emociones se transforman en mensajes colectivos.
La zona Artes para la Paz llevará la cultura a los barrios Pescaito y Gaira, con conciertos, muestras gastronómicas, un mercado campesino y proyecciones de cine en alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena, FICCI.
Las películas destacadas
Entre las películas destacadas se encuentran Persépolis, Mis hermanos sueñan despiertos y Querido Trópico, con la participación de sus directores e invitados especiales.
Por su parte, la zona Diálogos para la Vida reunirá en el Teatro Santa Marta y en el ICANH a pensadores, artistas y creadores como Lucrecia Martel, Laura Esquivel, Patricia Ariza, Gabriela Wiener y Najwan Darwish, en conversaciones sobre arte, memoria, medio ambiente, identidad, memoria y espiritualidad.
Aquí: La comedia romántica ‘Nobody Wants This’ renueva para una tercera temporada en Netflix
El evento cerrará el domingo con la función especial de “Don Quijote” de 31 Minutos, agrupación chilena, a las 11:30 a. m. y con un acto público de reconocimiento a las víctimas de la Unión Patriótica, que reafirma la vocación del arte como espacio para la memoria y la reconciliación.
Durante este fin de semana, Santa Marta será el corazón donde el arte, la palabra y la música se encuentran para celebrar la diversidad del país. Un reencuentro entre pueblos, memorias y esperanzas que recuerda que la cultura sigue siendo el lenguaje más poderoso para construir paz desde las diferencias.