El reconocido cantante paisa de música urbana Maluma compartió el pasado viernes 5 de septiembre con sus fanáticos la noticia de que ha adquirido un lujoso vehículo de la marca italiana Ferrari.

Lea: Video: Así robaron a Maluma durante su concierto en México

En su cuenta de Instagram, en la que acumula 64 millones de seguidores a la fecha, compartió varias fotografías y videos del momento en que recibió el carro. “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”, escribió el artista en la publicación.

Instagram @maluma

Se trata de un Ferrari Purosangue, el primer carro en la historia del fabricante italiano con cuatro puertas y cuatro plazas. Maluma lo escogió en color verde menta.

“Ferrari ha creado un coche único y que representa el más puro ADN del Cavallino Rampante, donde prestaciones, placer de conducir y confort coexisten en perfecta armonía. Y por eso este nuevo modelo se ha llamado Ferrari Purosangue, que en italiano significa ‘pura sangre’”, destaca la compañía en su página web.

Lea: Maluma detuvo concierto en México para regañar a madre que llevó su bebé de un año: “Sea más consciente”

Pero el modelo escogido por Maluma es único en el mundo porque se trata del primer SUV de Ferrari, personalizado bajo el programa Tailor Made.

Además, cuenta con un motor V12 de 6,5 litros y 725 caballos de fuerza, capaz de alcanzar más de 310 kilómetros por hora.

En las imágenes se ve a Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila de Maluma, celebrando su nueva adquisición con una botella de champaña y junto a su pareja Susana Gómez, con quien tiene una niña llamada París.

Instagram @maluma

Maluma fue detenido por agentes de tránsito

El intérprete de ‘Hawái’ y ‘Felices los 4′ estrenó su vehículo este mismo fin de semana por las calles de su natal Medellín. El lujoso carro no solo llamó la atención de cientos de personas que lo veían pasar, sino también de los agentes de tránsito.

Lea: Ricky Martin, el primer artista en recibir el Latin Icon Award de los MTV VMAs 2025

En videos que se han vuelto viral en redes sociales se ve cómo Maluma, de 31 años, estaciona su Ferrari a un costado de la vía por indicación de agentes de tránsito, quienes estaban realizando controles de rutina en la carretera.El cantante se bajó del carro y atendió los requerimientos de los uniformados para luego volver a ubicarse en el asiento del conductor y continuar su trayecto. Fue una breve inspección que no implicó sanciones.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Ni Maluma se salva del tránsito de Medellín”, “No olvida sus raíces, sigue siendo montañero” y “Me encanta que no se crean los dueños de Medellín, la ley es para todos”, fueron algunos.