Maluma sorprendió a sus fans al pausar la música en pleno concierto de su gira + Pretty + Dirty World Tour en Ciudad de México.
El artista, un poco molesto, le dio un mensaje contundente a una de sus fans que asistía al concierto, pues notó que entre el público había un bebé de apenas un año sin protección auditiva.
El cantante, de 31 años y padre de la pequeña Paris desde marzo de 2024 junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, paró la música, primero preguntó la edad del niño y luego cuestionó a la madre.
“Con todo el respeto, yo ya soy padre, ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibeles están en la p… mierda, y el sonido está durísimo?”, le dijo a la asistente.
Después, en medio de su molestia le siguió diciendo: “¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos”. En ese momento las personas lo ovacionaron dando su total apoyo.
“Es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, finalizó.
El momento fue grabado por varios asistentes y se viralizó en redes sociales, donde la mayoría de los comentarios respaldaron al cantante por su postura.