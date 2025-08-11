Maluma sorprendió a sus fans al pausar la música en pleno concierto de su gira + Pretty + Dirty World Tour en Ciudad de México.

El artista, un poco molesto, le dio un mensaje contundente a una de sus fans que asistía al concierto, pues notó que entre el público había un bebé de apenas un año sin protección auditiva.

El cantante, de 31 años y padre de la pequeña Paris desde marzo de 2024 junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, paró la música, primero preguntó la edad del niño y luego cuestionó a la madre.

Redes Sociales Maluma se molestó porque llevaron a un niño de un año al concierto

“Con todo el respeto, yo ya soy padre, ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibeles están en la p… mierda, y el sonido está durísimo?”, le dijo a la asistente.

Después, en medio de su molestia le siguió diciendo: “¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos”. En ese momento las personas lo ovacionaron dando su total apoyo.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

“Es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, finalizó.

El momento fue grabado por varios asistentes y se viralizó en redes sociales, donde la mayoría de los comentarios respaldaron al cantante por su postura.