El senador barranquillero Efraín Cepeda, del partido Conservador, expresó su solidaridad con la familia y los amigos del senador y precandidato presidencial Miguel Ángel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada de este lunes en la Fundación Clínica Santa Fe.

El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en el barrio bogotano de Modelia el pasado 7 de junio como parte de sus actividades para obtener la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

“El fallecimiento de Miguel Uribe nos deja una profunda tristeza en el alma. Miguel fue una gran batallador y esto es un gran golpe a la democracia y a Colombia”, manifestó en un video.

Renglón seguido, Cepeda advirtió: “no podemos permitir que los violentos nos arrebaten la esperanza. Esta batalla democrática la tenemos que ganar en memoria de esa gran hombre que fue Miguel Uribe Turbay”.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

El pasado sábado, la Santa Fe informó de que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.