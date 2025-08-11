El reconocido neurocirujano Fernando Hakim, quien lideró las intervenciones quirúrgicas del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay tras el atentado del que este fue víctima el pasado 7 de junio, se pronunció con un breve y conmovedor mensaje sobre la muerte del político este lunes 11 de agosto.

Fernando Hakim destacó en sus redes sociales la capacidad de lucha de Miguel Uribe, quien permaneció en estado crítico de salud más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”, escribió el especialista en neurocirugía.

De acuerdo con el último parte médico de la clínica, Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 a. m. de este lunes 11 de agosto.

“El equipo a cargo del cuidado del senador trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso, y a pesar de sus esfuerzos es muy triste informar el deceso, y nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay”, expresó Adolfo Llinás, el director médico de la Fundación Santa Fe.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

El pasado sábado, la Santa Fe informó que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.