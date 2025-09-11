En medio del Latam Fintech Market que se realiza en el Centro de Eventos Puerta de Oro, un sentido homenaje fue hecho a Miguel Uribe Turbay al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Leer más: “Miguel sacrificó su vida, que no sea en vano; llenos de fe y esperanza vamos a vencer el mal”

Gabriel Santos, presidente del gremio Colombia Fintech, hizo entrega a su hermana María Carolina Hoyos Turbay un bonsái como símbolo de la vida.

“Quisiéramos que, en otras circunstancias, pudiéramos tenerlos a ustedes en este espacio y como gremio queremos poner un granito de arena para recordar a un amigo de la casa, a un político decente y firme”, dijo Santos.

También recordó que la última conversación que tuvo con Uribe Turbay fue sobre la importancia de este sector para la economía del país.

Le puede interesar: “Silenciaron su voz con un disparo”: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, habló sobre asesinato de Charlie Kirk

“Mal haríamos nosotros en no reconocer que si la violencia no hubiera vuelto a tocar la vida de ustedes, una familia que tanto le ha dado a este país y a la que este país tanto le ha quitado, Miguel estaría sentado aquí con nosotros. Hoy vamos a dejar una silla vacía al nombre de Miguel, la silla que seguramente habría ocupado y hoy nos duele que no sea así”, enfatizó.

También mencionó que “ojalá la luz de Miguel ilumine esta campaña, que la firmeza que promulgó en sus ideas, respetuoso pero vehemente de querer transformar un país desde la educación, la seguridad y la justicia, acompañe este proceso electoral que se viene en adelante”.

Lea acá: Comerciante fue decapitado y desmembrado tras salir con tres hombres en motos que lo buscaron en su negocio

Previo a este sentido acto, la pantalla principal fue proyectado un video del desaparecido senador y precandidato presidencial, en el cual hacía referencia a los miedos frente a la situación actual del país.

“Las familias hoy viven con miedo, porque viven en un país inseguro, donde los sacan de su propia tierra, porque no saben qué les puede pasar a sus hijos”, expuso.

Además, dijo que “necesitamos un presidente que vuelva a estar del lado de los buenos, que tenga mano firme con los malos, un presidente que nos devuelva la seguridad”.