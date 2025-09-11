Este 11 de septiembre se conmemora un mes de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado a bala en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, cuando se encontraba en una actividad política. Ante esto, su viuda María Claudia Tarazona decidió visitar el parque El Golfito, donde se registró el ataque el pasado 7 de junio.

En el lugar se realizó un homenaje al congresista del Centro Democrático, en el que también estuvieron presentes allegados a Uribe Turbay y de su padre Miguel Uribe Londoño, quien actualmente es precandidato presidencial.

En su arribo al parque El Golfito, Tarazona, acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad, envió un mensaje a la comunidad.

“Acá en el lugar donde Miguel dio su último discurso, donde con su magia y su mística señaló el rumbo de Colombia. Acá en el lugar donde por última vez en su vida pensó en llegar a su casa, abrazarnos y decirnos que nos amaba, aquí mismo, donde amó a su hijo, donde pensó en él por última vez, por última vez. Aquí mismo le pido a ustedes, colombianos, estar más unidos que nunca, con más fe que nunca”, expresó en su declaración.

Además, aprovechó para referirse al asesinato del activista político estadounidense Charlie Kirk, quien fue víctima de un atentado este miércoles 10 de septiembre cuando se encontraba en un evento de una universidad de Utah.

Vale mencionar, que el ataque contra Kirk ocurrió en medio de un discurso, así como el perpetrado contra el senador colombiano.

“Hoy nos une un dolor muy grande: un joven como Miguel, Charlie Kirk, con dos hijos, muere asesinado de la misma manera que murió Miguel (…) Lo silenciaron. Silenciaron su voz con un disparo y queda una esposa con dos bebés. A ella desde acá la abrazó con el mismo dolor con el que me levanto todos los días”, expresó Tarazona.