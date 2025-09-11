Un colombiano de 27 años identificado como Héctor Eduardo Salinas Romero murió en Ucrania tras pisar campo minado.

El santandereano Salina Romero había sido soldado profesional en la Segunda División de Bucaramanga, luego también trabajó como guarda de seguridad en Bogotá.

Hace tres meses se había ido a Ucrania con el único objetivo de comprarle una casa a su madre, contó su hermana Alejandra Romero a El Tiempo.

X @RCNBga Héctor Eduardo Salinas Romero murió en Ucrania tras pisar un campo minado.

El soldado tenía un hijo de seis años, y le había prometido a su madre que en un año y medio ya regresaría con los recursos suficientes para comprarle su casa.

Sin embargo, Héctor, quien era llamado ‘Pitbull’ en la misión, falleció luego de pisar una mina cuando estaban cerca de la base.

“Él amaba el tema de la milicia, prestó servicio en Colombia. En Ucrania duró tres meses, en la madrugada nos llamaron a reportarnos que había caído en campo minado, quedó amputado, dijo sus últimas palabras, que él había sido un guerrero y que por favor no dejaran sola a mi mamá y murió”, contó su hermana.

Asimismo, relató que su muerte fue muy dolorosa pues la mina le quitó sus dos piernas y le rogaba a sus compañeros que por favor lo mataran. Su compañero le dijo que no podía hacer eso, pero en después de cinco minutos, Héctor murió, y sus últimas palabras fueron que “cuidaran a su madre”.

“Ellos iban llegando a la base, los rusos los atacaron, un compañero ucraniano pisó la mina antitanques. A lo que estalló la mina murió. El cayó, perdió las piernas, quedó cinco minutos vivo, decía que le dolía mucho, dio unas palabras y se fue”, indicó Alejandra.

Su madre se encuentra destrozada emocionalmente y pide darle un último adiós, pero su hermana manifiesta que quizá es muy difícil por la condición en la que quedó el cuerpo. Precisó que, quizá en seis meses tengan las cenizas.

“Éramos hermanos que peleábamos por cualquier bobada, recochábamos, era tan lleno de amor, me decía: la quiero mucho, me decía: voy a entrar a misión, si me pasa algo cuídeme a mi mamá”, finalizó diciendo la hermana.