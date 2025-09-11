Hay conmoción en la ciudad de Formosa do Rio Preto, en el estado de Bahía, Brasil, luego del asesinato de un joven de 32 años en manos de su pareja.

El reporte preliminar de las autoridades indica que Jonas Ferreira Nunes discutía con su novia, Cleidiane Alves Ferreira, de 20 años, en la madrugada del pasado 16 de agosto. Al parecer, el hombre se había negado a entregarle el celular a su pareja.

Se conoció que la discusión, que se presentó en el barrio Nuevo Horizonte, se tornó violenta. La joven atacó a su novio con un arma cortopunzante y le causó una herida en el pecho. Fue trasladado a un hospital, pero no logró sobrevivir.

También se supo que Cleidiane Ferreira huyó del sitio, pero fue capturada horas más tarde en la vivienda de un familiar. La Policía de Bahía informó que la joven, en un interrogatorio, admitió su responsabilidad en el crimen.

Familiares del joven asesinado detallaron a medios locales que la relación entre ambos implicados, de unos seis meses, ya había pasado por antecedentes de agresiones. La joven al parecer había amenazado al novio con un cuchillo en presencia de la hija del hombre, de unos seis años.

Allegados al joven indicaron que Jonas Nunes era “un hombre bondadoso” y “un padre ejemplar”. Las autoridades judiciales avanzan en el proceso contra Cleidiane Ferreira.