La familia Beilicki de Middlesbrough, en Reino Unido pasó uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Durante el funeral de David Beilicki, de 41 años, su padre Norman White, de 61, se desplomó repentinamente y murió minutos después.

Esto ocasionó que los familiares quedaran en shock por la escena. El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto en la capilla St Bede’s del crematorio de Teesside, cuando el ataúd de David era introducido al recinto.

Testigos señalaron que Norman colapsó en ese instante, obligando a evacuar la capilla mientras llegaba la asistencia médica. Aunque fue trasladado en ambulancia al hospital, no logró sobrevivir.

Chantelle Beilicki, hija de Norman y hermana de David, describió la secuencia como algo que “solo se podría ver en una película”.

David había sido encontrado sin vida días antes en el sofá de un familiar, tras una larga lucha contra las adicciones. Su muerte coincidió con una fecha particularmente dolorosa, pues era el décimo aniversario del funeral de sus hijos gemelos, Karson y Deacon.

Todas esas pérdidas le dieron duro a la familia, la mujer contó que pasó más de una semana en estado de shock. Aunque Norman no tenía antecedentes cardíacos, sus allegados creen que murió de un “corazón roto”, afectado por la carga emocional del momento.

Norman, es recordado como un hombre reservado pero muy conocido en su comunidad, apasionado por el boxeo y dedicado a entrenar a otros.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?

El síndrome de corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo es una afección cardíaca temporal que aparece tras un fuerte estrés emocional o físico.

Sus síntomas se parecen a los de un infarto como dolor en el pecho y falta de aire, pero no se deben a arterias bloqueadas, sino a un debilitamiento momentáneo del músculo cardíaco por exceso de adrenalina.

Generalmente es reversible y la mayoría de las personas se recupera en pocas semanas. La mortalidad es baja, mucho menor que en un infarto, pero existe riesgo, sobre todo en personas mayores o con otras enfermedades cardíacas.