Un niño de 9 años fue detenido el pasado lunes en la ciudad de Ocala, Florida, después de que autoridades escolares alertaran que llevaba un arma de fuego cargada en el autobús escolar. El revólver, calibre 38, fue hallado cerca del asiento del menor tras la rápida intervención de la Policía. No se reportaron heridos.

El hecho se registró cuando varios estudiantes de la Escuela Primaria College Park notaron que el menor exhibía el arma en el bus y avisaron al conductor. De inmediato, el chofer llamó al 911 y se desplegó una respuesta policial.

La Policía de Ocala confirmó que el arma estaba lista para disparar y que el niño no amenazó en ningún momento a sus compañeros. El revólver fue confiscado en el lugar.

De dónde salió el arma

De acuerdo con el informe policial, el menor tomó el arma del dormitorio de su tío el domingo anterior. El hombre declaró que el arma se encontraba guardada en el cajón superior de su mesita de noche y que desconocía que el niño supiera la ubicación exacta.

Según registros citados por medios como ABC News, el revólver estaba guardado legalmente, pero la ley de Florida exige que las armas se mantengan aseguradas de manera que los menores no tengan acceso a ellas. Por esa razón, las autoridades investigan si el tío podría enfrentar cargos adicionales.

El niño declaró que tomó el revólver mientras su tío estaba en la ducha y lo ocultó en su bolsillo antes de llevarlo al autobús escolar.

Cargos que enfrentará el menor

Tras su detención, el estudiante deberá enfrentar varios cargos, entre ellos:

Posesión de un arma de fuego en propiedad escolar.

Robo mayor de un arma de fuego.

Portar un arma de fuego oculta.

Robo a mano armada.

Interrupción de la función escolar.

Las autoridades locales indicaron que la investigación continúa y que se evaluarán las consecuencias legales del caso.

La Policía destacó la rápida actuación de los estudiantes que alertaron al conductor, lo que permitió contener la situación sin que se produjera una tragedia.