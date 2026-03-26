El mercado de los teléfonos inteligentes es cada vez más competitivo, las marcas buscan reinventarse con cada nuevo lanzamiento para ofrecerles a los usuarios experiencias diferenciales nada parecida a la competencia con el fin último de acaparar el mayor número de clientes. Es eso lo que precisamente intenta hacer Samsung con su más reciente serie Galaxy S26.

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Nuevas funciones buscan hacerle la vida más fácil al internauta, desde borrar de manera rápida al ‘colado’ de la foto hasta permitir una mayor privacidad con el Privacy Display, una de las funciones que más enganchan, tal como lo dice Álvaro Mazo Mejía, director de División Mobile Experience de Samsung Colombia.

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“Puedes ver la pantalla y el de al lado no te puede ver la pantalla. Usualmente compras un teléfono, le pones un protector para que no te vean, y este viene incluido y viene con un tema donde no pierdes calidad ni resolución. Y aparte de eso puedes agarrar las aplicaciones y decir: ‘Yo no quiero que la aplicación de banco me la vean’, la bloqueas. Entonces la puedes ver solamente tú, el de al lado no la puede ver”, enfatizó Mazo.

La función se activa desde el panel de configuración rápida y ofrece distintos niveles: protección parcial (que oculta solo notificaciones emergentes) o protección completa de toda la pantalla. También se puede configurar para que se active automáticamente en aplicaciones sensibles, como las bancarias, o cada vez que se ingresa un PIN o contraseña.

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Cortesía Álvaro Mazo Mejía, director de División Mobile Experience de Samsung Colombia.

Otra función a destacar es la Super Steady que ofrece una estabilización de video de nivel profesional, eliminando vibraciones incluso al correr o girar el teléfono 360° gracias a la tecnología Horizon Lock. “Eso ha llamado la atención mucho”.

“El teléfono tiene 3 capacidades: CPU, NPU y GPU, las 3. GPU es graphics, entonces las gráficas de lo que haces con el teléfono está mucho mejor, estamos mejorando como un 19 – 20 %, pero el NPU, que es toda la parte neuronal de inteligencia artificial, tiene un crecimiento frente al teléfono anterior de un 39 %”, explica el director de División Mobile Experience a EL HERALDO.

Todo este viaje de incorporar la IA en los smartphones lo iniciaron en 2024 con el lanzamiento del S24 y dos años más tarde con la serie Galaxy S26 –que incluye tres modelos Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ y Galaxy S26- las cosas han mejorado significativamente en parte a los pasos agigantados que ha dado la Inteligencia Artificial.

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“Hoy estamos hablando del teléfono, del Smartphone que te va a leer y te va a hacer, te va a entender todo lo que está pasando y te va a ayudar. Pero, ¿qué queremos? Al final la decisión es tuya”, enfatiza Mazo al tiempo que afirma que lo que busca Samsung con sus celulares es servir de ayuda para el usuario no ser un reemplazo “que es el error que hay”.

Ha sido precisamente lo intuitivo de los dispositivos lo que ha que ha fomentado la acogida entre el público cada vez más ávido de funciones que simplifiquen las tareas rutinarias.

“Hoy el nuevo teléfono, el S26, tiene 3 agentes de IA, tiene Perplexity, Bixby y Gemini, y los tres interactúan. Entonces puedes decir: ‘¿Cómo se come?’ Pues es fácil. Antes ibas a tener una cita, por ejemplo, y tenías que ir al calendario y marcarla. Ahora no, ahora ya te entiende el celular qué pasa y te lo pone, te lo mete en el calendario, te lo recuerda. Si quieres, te manda mensajes de recordatorio. Entonces es una maravilla”, ejemplifica el ejecutivo.

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Y esa acogida se ve en los números. De acuerdo a cifras de la misma compañía, las ventas de la serie S26 han crecido hasta en un 22 % en comparación con la del S25. De los 3 segmentos -Ultra, Plus y Base- las ventas van en ascenso. “Creímos que íbamos a vender 70 % en Ultra, y vamos en 92 %”.

En lo que se refiere al sistema de cámaras es, según Samsung, el más avanzado que ha puesto en un smartphone. La cámara principal conserva los 200 MP, pero ahora con una apertura F1.4 —un 47 % más luminosa que la generación anterior— acompañada de un sensor ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivos con zoom óptico de hasta 5x y zoom con IA que alcanza los 100x.

Donde el usuario común va a notar la diferencia real es en condiciones de poca luz. La tecnología Nightography mejorada, combinada con las aperturas más amplias y la reducción de ruido por IA, permite grabar video nocturno con un nivel de nitidez y color que antes exigía equipo profesional.