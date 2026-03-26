Aunque el término Inteligencia Artificial (IA) nos parezca nuevo, existe desde mediados de la década del 50, pero solo hace pocos años se dio su auge siendo accesible para el ciudadano de a pie. Pero sus beneficios no se limitan a que nos expliquen cosas de manera simple, también a que sean parte de las tareas más sencillas del día a día sin necesidad de adquirir dispositivos con precios exagerados, una apuesta a la que se ha volcado Samsung, una de las primeras compañías de tecnología en hablar de IA en los teléfonos móviles.

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El gran reto que se propuso el gigante tecnológico comenzó en 2024 como lo confirmó Álvaro Mazo Mejía, director de División Mobile Experience de Samsung Colombia, quien dice que si bien los desafíos son enormes trabajan de manera ardua para ampliar el acceso a las funcionalidades potenciadas por la IA.

Para Mazo la “gran oportunidad” se concentra en el 82 % del mercado: “En Colombia tenemos el IVA, por debajo de 1.150.000 pesos no se paga IVA. Entonces, ese segmento es el 82 % del mercado en Colombia, el mercado más grande. ¿Qué pasa? Que ahí fue donde Samsung dijo: “Yo tengo que democratizar este tema””.

Eso no solo ha quedado en el discurso, la IA se puede encontrar en un celular de gama baja, de 300.000 pesos, hasta en uno que supere los 5 millones lo que refleja “una mejor adopción de la tecnología” convirtiéndose así Colombia en uno de los países de la región que más destaca.

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“Lo que estamos viendo es que la gente está dispuesta a decir: “Esto me da un valor agregado, y con este valor agregado pues yo pago más. O sea, me meto en esto, tengo círculo de búsqueda”. Círculo de búsqueda es la función que más usan en inteligencia artificial. Después está edición de texto, y luego está el tema de fotografía”, explicó Mazo en diálogo con EL HERALDO.

Pero el desafío, dice el directivo, es naturalizar las funciones de la inteligencia artificial incorporándola a la vida cotidiana, es decir, que se funcionen en un “segundo plano” plano para los usuarios, que no haya que pensarlo: “Lo que nosotros necesitamos es pasar de la experimentación a la adopción”.

Lo que sigue para Samsung

Samsung continúa con su lanzamiento de nuevos productos ofreciéndoles a los usuarios diversidad en su portafolio. Hace poco sacaron el TriFold –que todavía no llega a Colombia-, un plegable tríptico que se suma a los ya lanzados por la marca en fechas anteriores. Un nicho que sigue creciendo.

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Por ahora el enfoque de Samsung Colombia es la serie S considerado como “el corazón de Samsung, el corazón de la compañía”. Esto de la mano de “un avance en cámara, en NPU (Neural Processing Unit), en Nightography, en un tema que se entienda y que tenga sus tres agentes”.

Pese a los obstáculos propios del mercado (competencia, venta, precios) continúan con la firme convicción de no solo vender dispositivos electrónicos sino ofrecer “compañeros ideales” bajo tres pilares fundamentales para la compañía: marca, respaldo y garantía para los usuarios.

“Lo que buscamos es que la gente lo vuelva y lo incorpore a su día a día adoptando la tecnología”, manifestó Mazo Mejía a esta casa editorial.

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Y eso no simplemente queda en palabras, las cifras respaldan la acogida entre los colombianos. En 2025 Samsung Colombia tuvo un “crecimiento importante” ganando “participación de mercado, ganamos participación de mercado en premium, ganamos participación de mercado en Serie A”.

Para 2026 las cosas pintan un poco distintas, será un año más “calmado” sin que eso afecte los ingresos que esperan que crezcan aunque sí advierte un retraso en las unidades. Más recientemente en febrero lanzaron la serie Galaxy S26 que produjo un “revolcón” en el mercado que incorpora de una manera más activa la IA, una apuesta decidida que no tiene vuelta atrás.