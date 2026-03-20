El mercado de robots humanoides en China está experimentando una transformación acelerada, indican los expertos en tecnología.

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En menos de un año, el costo de alquilar estos dispositivos para eventos ha caído de forma significativa, pasando de cifras elevadas a tarifas mucho más accesibles.

Actualmente, el alquiler diario de un robot humanoide puede encontrarse en 78 yuanes, es decir, menos de 10 euros, 42 mil pesos colombianos.

Este descenso en los precios refleja una competencia creciente dentro de la industria, pero también deja al descubierto un aspecto clave que los robots todavía no funcionan de manera completamente autónoma.

Aunque la oferta de máquinas ha aumentado y la demanda sigue creciendo, cada unidad requiere la supervisión constante de personal especializado. Detrás de cada robot hay un técnico encargado de su transporte, configuración y operación durante el servicio, lo que mantiene altos los costos operativos.

En el Estadio de Monterrey,



una de las sedes del Mundial 2026,



se van a utilizar estos PERROS ROBOTS



para ayudar con la SEGURIDAD



QUE CREEN DE ESTO ? pic.twitter.com/JyopoSSMyp — Noticias Último Minuto – Deportes (@MauroSports24) March 3, 2026

Asimismo, las plataformas como Zhiyuan Robotics han desarrollado sistemas que conectan proveedores con clientes interesados en utilizar robots para actividades como ferias, inauguraciones o eventos promocionales. Este modelo ha permitido que el sector gane visibilidad rápidamente.

Sin embargo, la mayoría de los usos actuales están relacionados con el entretenimiento y el marketing, lo que limita su aplicación continua. Expertos coinciden en que, para consolidarse, estos robots deberán integrarse en sectores como la industria, la salud o la logística.

El encuentro entre un perrito real 🐶 y uno robot 🤖 pic.twitter.com/sUgJBqjROX — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) November 3, 2024

Por ahora, la tecnología aún enfrenta retos importantes. Los robots humanoides disponibles ejecutan tareas programadas, pero carecen de una autonomía real que les permita tomar decisiones complejas sin intervención humana.

A pesar de ello, las proyecciones son optimistas. Se espera que el número de unidades continúe creciendo en los próximos años, consolidando a China como uno de los principales impulsores de esta industria emergente.