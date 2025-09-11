Este 11 de septiembre se cumple un mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay, luego del atentado a bala que sufrió el 7 de junio en Bogotá. Familiares y allegados le rindieron en el parque El Golfito en el barrio Modelia, donde ocurrió el hecho.

María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, declaró ante los medios, con un mensaje a los colombianos, haciendo un llamado a no dejarse vencer por el mal y luchas con unidad en contra del mismo.

“Hoy más que nunca pidámosle a dios y la virgen que cubra nuestra amada Colombia. Miguel sacrificó su vida, el poder ver Alejandro y cosas tan maravillosas como su primer día de colegio, ver graduarse a las niñas y todas las cosas hermosas que una familia llena de amor como la muestra tenía por delante“, dijo en la primera parte de sus palabras.

Agregó: “Que su sacrificio no sea en vano. Colombianos, entreguémosle a Dios nuestro país y fortalezcamos nuestra fe. Dios concretó su milagro en Miguel, en su padre, en su madre, en mis hijos y en mí. Nunca lo pongan en duda”.

También añadió: “El mal, ese mal oscuro y destructivo, tiene a los días contados en nuestro país”, al tiempo que pidió al país mantenerse “unidos. La seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará“.

Hablando en el mismo lugar en el cual ocurrió el atentado, dijo: “Acá en el lugar donde Miguel dio su último discurso, donde con su magia y su mística señaló el rumbo de Colombia. Acá en el lugar donde por última vez en su vida pensó en llegar a su casa, abrazarnos y decirnos que nos amaba, aquí mismo, donde amó a su hijo, donde pensó en él por última vez, por última vez. Aquí mismo le pido a ustedes, colombianos, más unidos que nunca, con más fe que nunca”.