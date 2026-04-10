La Interpol emitió formalmente circular roja contra los seis cabecillas de la segunda Marquetalia de las Farc, entre ellos Iván Márquez y Zarco Aldinever, como autores intelectuales del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió tras sufrir un atentado un mitín político en el barrio Modelia, en Bogotá.

La Fiscalía ofreció hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) por información que lleve a la detención de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de la guerrilla de las FARC en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano y retomó las armas en 2019.

Igualmente hay una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos (unos 1,07 millones de dólares) por información sobre Gener García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, otros de los principales líderes de la Segunda Marquetalia.

Los otros cuatro jefes de ese grupo armado que la Fiscalía ordenó capturar son Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruzlobo, conocido como Enrique Marulanda; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo, y Kendry Téllez Álvarez, alias Yako.

El senador Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Los otros cuatro jefes de ese grupo armado que la Fiscalía ordenó capturar son Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruzlobo, conocido como Enrique Marulanda; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo, y Kendry Téllez Álvarez, alias Yako.

El senador Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó a Uribe Turbay.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, uno de los condenados, dijo en el juicio que “el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, según reveló el sábado la revista Semana, que tuvo acceso a su testimonio.