En cámara ardiente en el Congreso de la República sería velado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió en la madrugada de este lunes 11 de agosto tras batallar por su vida luego de haber sido víctima de un atentado sicarial el pasado 7 de junio en Bogotá.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, en diálogo con Blu Radio, confirmó que ha estado en contacto con María Carolina Hoyos, quien está encargada de las exequias de Miguel Uribe. El senador señaló que ya se habría autorizado el traslado del cuerpo del precandidato para que repose en cámara ardiente en el Congreso.

“Desean que pueda estar en el Congreso. Allá están las puertas abiertas para hacerle el gran homenaje y para que la gente tenga la oportunidad de manifestar sus condolencias a ese gran líder que se nos va hoy”, señaló García en diálogo con esa emisora.

El presidente del Senado añadió que con la muerte de Miguel Uribe Turbay deberían bajarse “los ánimos tan caldeados, esos mensajes fuertes que van y vienen desde la Presidencia, el Gobierno Nacional y los mismos congresistas. No le hacen bien a Colombia”.

Sobre las 7:30 de la mañana, el cuerpo de Miguel Uribe salió de la Fundación Santa Fe a Medicina Legal en un carro especial de la Policía y fuertemente custodiado.

Vale mencionar que Nydia Quintero, ex primera dama y abuela del senador, también reposó en cámara ardiente en el Congreso cuando falleció el pasado 30 de junio.

La última vez que alguien fue velado en cámara ardiente en el salón elíptico del Capitolio, antes de la ex primera dama, fue en septiembre de 2023, tras la muerte del pintor y escultor Fernando Botero, el artista colombiano más célebre por sus voluptuosas obras.