Este lunes 11 de agosto falleció el congresista y precandidato Miguel Uribe Turbay tras sufrir un atentado el pasado 7 de junio durante un evento político en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.

Tras confirmarse el deceso del reconocido político, su esposa María Claudia Tarazona, quien por más de dos meses estuvo acompañándolo desde la Fundación Santa Fe, publicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro.”, expresó desde su cuenta de Instagram, por la cual compartió en múltiples ocasiones mensajes sobre los avances médicos alcanzados por Uribe Turbay.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad.”, agregó.

Valen mencionar que durante la noche del domingo 10 de agosto, Tarazona había publicado un mensaje esperanzador sobre la salud del senador, cuyo estado clínico “revirtió a una condición crítica” en días pasados debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

