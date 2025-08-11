Falleció este lunes 11 de agosto a sus 39 años el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un ataque a bala en la tarde del sábado 7 de junio en medio de un acto político en un parque de Modelia, barrio de la localidad de Fontibón.

Senado de la República/Cortesía

El congresista recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, de un arma de fuego tipo pistola Glock 9 milímetros que fue accionada por un adolescente de 15 años, quien fue aprehendido minutos después del ataque.

Debido a la gravedad de las heridas, el congresista tuvo que ser sometido a varios procedimientos neuroquirúrgicos y otra intervención en el muslo izquierdo. Desde su ingreso a la Fundación Santa Fe su estado fue “crítico” y con pronóstico reservado. De hecho, el pasado sábado 9 de agosto, la clínica emitió un parte médico en el que indicaban que el congresista había presentado una hemorragia, por lo que su estado “revirtió“ a ”condición crítica”. Su esposa, María Claudia Tarazona, había convocado para este lunes a las 7 pm una jornada de oración y unirse a rezar el rosario por la pronta recuperación de Uribe Turbay.

¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay, nacido el 28 de enero de 1986 en Bogotá, heredó la vena política de sus abuelos Julio César Turbay y Rodrigo Uribe Echavarría.

Su abuelo materno, Julio César, fue presidente de Colombia en el periodo 1978-1982. Mientras que Rodrigo Uribe fue director del Partido Liberal.

Jeisson Gutiérrez /Jeisson Gutierrez Miguel Uribe visitó las instalaciones del periódico El Heraldo, donde habló de sus aspiraciones a la Presidencia de la República

La historia de Miguel estuvo marcada por la violencia desde que era muy pequeño, pues su madre, la recordada periodista Diana Turbay, fue asesinada por hombres de Pablo Escobar en 1991, cuando él tenía tan solo cinco años de edad.

Se graduó de bachiller en el Colegio Los Nogales y luego estudió derecho en la Universidad de los Andes, donde también cursó una maestría en Políticas Públicas.

Su carrera política inició en 2012, cuando fue elegido como concejal de Bogotá, a sus 25 años.

En 2016 fue escogido como secretario de Gobierno de Bogotá, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. Ese año también se casó con María Claudia Tarazona, con quien tuvo un hijo: Alejandro.

En 2018 renunció al cargo en la Secretaría de Gobierno para aspirar la Alcaldía en 2019.

En diciembre de 2021 se confirmó que Miguel Uribe Turbay sería la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático para ser elegido el 13 de marzo del 2022, y logró ser el senador más votado en el país, según recuerda el partido en su sitio web.

En octubre de 2024 el congresista anunció su precandidatura presidencial de cara a las elecciones de 2026.