Este lunes 11 de agosto falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado a bala el pasado 7 de junio durante un mitin en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.

Tras confirmarse su partida, María Carolina Hoyos, hermana del político, compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

“Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, Hoyos recordó a su madre Diana Turbay, quien también fue asesinada para enero de 1991.

“Estoy segura de que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita. Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz", agregó.

En su mensaje, María Carolina envió un agradecimiento a las personas que los apoyaron con oraciones y al cuerpo médico de la Fundación Santa Fe, que trabajó durante más de dos meses para recuperar la salud del precandidato presidencial.

“Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor.”, expresó.

“Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro; por María Claudia, ejemplo de fortaleza; y por Miguel papá y Delia, verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra.”, añadió.

En las últimas líneas se despidió de su hermano y pidió le enviara un mensaje a su madre.

“Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! Hasta luego, a Dios!”, puntualizó.

