Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, lamentó a través de su cuenta de X (antes Twitter) la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrada a la 1:56 a. m. de este lunes, más de dos meses después del atentado del que fue víctima el 7 de junio en el occidente de Bogotá.

“Lamento mucho el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. El asesinato no solo apagó una vida, sino que deja una profunda herida a una familia y a un país entero”, escribió el exdiputado del Atlántico en la red social.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Visita del senador Miguel Uribe Turbay al periódico el 16 de mayo 2024

El hijo mayor del jefe de Estado hizo un llamado a reflexionar sobre la violencia política en el país, que causó el magnicidio del congresista del Centro Democrático.

“Es momento de una profunda reflexión, dejar a un lado el odio político y entrar en una era de paz política”, concluyó Nicolás Petro, quien enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

De acuerdo con el último parte médico de la clínica, Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 a. m. de este lunes 11 de agosto.

“El equipo a cargo del cuidado del senador trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso, y a pesar de sus esfuerzos es muy triste informar el deceso, y nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay”, expresó Adolfo Llinás, el director médico de la Fundación Santa Fe.

El pasado sábado, la Santa Fe informó que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.