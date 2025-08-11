Este lunes 11 de agosto el mundo conoció la noticia sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien había sido víctima de un ataque a bala el pasado 7 de junio durante una actividad política adelantada en el barrio Modelia, localidad Fontibón, en Bogotá.

El destacado político recibió tres impactos de bala – dos en la cabeza y uno en la pierna – por lo que permaneció por 2 meses y cuatro días luchando por su vida desde la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a diferentes procedimientos médicos.

Durante 66 días el mundo estuvo en vilo por el estado de salud del político perteneciente el Centro Democrático, quien murió a manos de un joven sicario de 15 años, quien accionó una pistola Glock 9 mm en diferentes oportunidades contra la humanidad del senador.

Tras su fallecimiento, diferentes medios destacados en el mundo registran el lamentable momento, que hoy enluta a todo un país.

The New York Times tituló: “Miguel Uribe, senador colombiano baleado en acto de campaña, muere a los 39 años”.

La BBC, del Reino Unido, publicó: “Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay 2 meses después de ser baleado en público en Bogotá”; el medio también compartió el último comunicado de la Fundación Santa Fe en el que señalan las causas que la muerte del político.

Captura de video

Por su parte, CNN informó: “Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay”; además publicaron noticias relacionadas con su carrera política y un video en el que aprecian los minutos posteriores al ataque.

El País, medio español, registró: “Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, tras el atentado que sufrió en Bogotá”

Captura de video

The Guardian escribió: “El senador colombiano Miguel Uribe muere tras tiroteo en campaña de junio”