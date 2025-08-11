Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Este lunes 11 de agosto el mundo conoció la noticia sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien había sido víctima de un ataque a bala el pasado 7 de junio durante una actividad política adelantada en el barrio Modelia, localidad Fontibón, en Bogotá.

El destacado político recibió tres impactos de bala – dos en la cabeza y uno en la pierna – por lo que permaneció por 2 meses y cuatro días luchando por su vida desde la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a diferentes procedimientos médicos.

Gremios económicos expresan sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Durante 66 días el mundo estuvo en vilo por el estado de salud del político perteneciente el Centro Democrático,  quien murió a manos de un joven sicario de 15 años, quien accionó una pistola Glock 9 mm en diferentes oportunidades contra la humanidad del senador.

Tras su fallecimiento, diferentes medios destacados en el mundo registran el lamentable momento, que hoy enluta a todo un país.

The New York Times tituló: “Miguel Uribe, senador colombiano baleado en acto de campaña, muere a los 39 años”.

La BBC, del Reino Unido, publicó: “Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay 2 meses después de ser baleado en público en Bogotá”; el medio también compartió el último comunicado de la Fundación Santa Fe en el que señalan las causas que la muerte del político.

Por su parte, CNN informó: “Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay”; además publicaron noticias relacionadas con su  carrera política y un video en el que aprecian los minutos posteriores al ataque.

El País, medio español, registró: “Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, tras el atentado que sufrió en Bogotá”

The Guardian escribió: “El senador colombiano Miguel Uribe muere tras tiroteo en campaña de junio”

