Ciudad de México fue el punto de partida para la nueva gira mundial de Maluma, ‘+ Pretty + Dirty World Tour’, que tuvo su estreno el miércoles 6 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes, un escenario icónico que reunió a más de 15.000 personas.

El artista colombiano desplegó un gran espectáculo, combinando su característico sonido urbano con un montaje visual de alto impacto. Durante casi dos horas de show, el público coreó éxitos como Hawái y Felices los 4, además de temas recientes que forman parte de esta gira.

La serie de presentaciones en México incluye tres fechas en la capital: 6, 8 y 9 de agosto— antes de continuar en Monterrey (13 de agosto) y Guadalajara (15 de agosto).

Todo iba perfecto hasta que, en medio de una canción, un fan logró arrebatarle la gorra que llevaba puesta. El momento quedó grabado en video y rápidamente se hizo viral. No es la primera vez que el paisa vive algo así. En 2012 un seguidor le quitó un arete durante una entrevista en Bogotá, y en 2024 le robaron el celular mientras visitaba su criadero de caballos cerca de Medellín.

“A la salida del criadero me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular, iba a armar un escándalo, pero me arrepentí y ya lo que fue, fue. El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque todas las contraseñas están trocadas. Me tocó empezar de cero, estoy sin celular”, dijo el cantante en su momento.

A pesar del incidente, Maluma no se dejó afectar. Siguió cantando, sonrió al público y agradeció a sus fans. Su equipo de seguridad tomó medidas para evitar que algo así vuelva a pasar.