El piloto británico Lewis Hamilton, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento oficial de Almave Humo, una bebida ahumada sin alcohol inspirada en el tequila.

Muchos imaginaron que Hamilton podría anunciar su retiro de la máxima categoría del automovilismo, luego de las impactantes declaraciones que dio tras la clasificación del Gran Premio de Hungría.

Hace más de una semana, el británico había adelantado en su cuenta de Instagram que este viernes 8 de agosto haría un anuncio, sin revelar detalles, “no puedo decir, no puedo ni siquiera darte una pista. Tienes que seguir el humo”, comentó en una entrevista posterior a la carrera en Hungría.

Finalmente, el anuncio se realizó este viernes 8 de agosto, por el Instagram del siete veces campeón del mundo, donde destacó que el producto está “hecho con agrave Espadín cosechado desde las estribaciones de volcanes en Puebla, México”

Asimismo, el producto está pensado para quienes buscan disfrutar de un sabor premium sin consumir alcohol.

Hamilton, reconocido por su compromiso con un estilo de vida saludable, explicó que Almave está elaborada con técnicas de destilación ancestral de la cuna del mezcal, “Humo entrega la profundidad e intriga del tradicional espíritu ahumado, sin el alcohol”, afirmó el piloto.

A su vez, Hamilton expresó que Almave es una bebida “para acompañar cenas festivas y celebraciones cotidianas, para momentos de descubrimientos y conexión profunda”.

Humo ofrece sofisticados cócteles y autenticidad más allá de la prueba.

Con este proyecto, el piloto de Ferrari expande su presencia más allá de las pistas, sumándose a la creciente tendencia de bebidas no alcohólicas de alta gama.