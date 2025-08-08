El asesinato del actor de teatro Adam Turck, de 35 años de edad, conmociona al mundo del espectáculo.

Turck paseaba a su perro cuando presenció una pelea violenta entre dos personas: un hombre y una mujer. El histrión que paseaba a su perro por las calles, intervino para tratar de poner a salvo a la mujer, sin saber que perdería la vida.

Según informó el Departamento de Policía de Richmond, donde se produjeron los hechos, el joven recibió un disparo y posteriormente el agresor se disparó a sí mismo.

Al llegar a la escena del crimen, la Policía se encontró con dos hombres gravemente heridos.

Adam Turck deseaba donar su órganos, por lo que durante su hospitalización fue mantenido con soporte vital para poder donarlos; para muchos su muerte fue vista como un acto heroico y valiente.

¿En qué trabajó Adam Turck?

A lo largo de diez años, Adam Turck formó parte de la compañía National Players del Olney Theatre.

Por sus interpretaciones fue nominado en varias ocasiones en los Richmond Theatre Community Circle Awards.

En 2018 ganó en la categoría Mejor Actor en una Obra por su papel en la puesta en escena Hand to God.

En la actualidad era parte de la compañía Virginia Repertory Theatre, donde su última obra de teatro fue Smoke.

Se preparaba para dar vida a Drácula en la puesta en escena Drácula: A Comedy of Horrors, la cual levantaría el telón en otoño de este año.

Además de trabajar como actor, era entrenador del gimnasio Tequila & Deadlifts.