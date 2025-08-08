El actor cubano William Levy aseguró en entrevista con EFE en Miami que vive “un momento de paz y entusiasmo” tras dos películas y una serie filmadas en España e Italia, y más de un año de crisis personales, que incluyó la separación de quien fuera su pareja durante dos décadas y un episodio que lo llevó a pasar una noche en una cárcel.

“No hay duda de que esta es mi casa, porque también mis hijos viven aquí, pero Europa y su gente me abrazaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida”, expresó el actor y productor, quien llegó a esta ciudad a los 16 años junto con su madre y hermana.

Levy se refiere al elenco y equipo técnico de ‘Camino a Arcadia’, la serie que coprotagoniza con las actrices Paula Echevarría y Michelle Renaud, de España y México, respectivamente, que se estrena este viernes en la plataforma VIX.

Filmada en Tenerife, el artista da crédito a sus compañeros por haberlo apoyado en un momento complicado: “Me ayudaron muchísimo”.

También reconoce que vivió una especie de catarsis interpretando en la serie a un hombre que pasa 15 años viviendo bajo una identidad falsa para escapar de amenazas derivadas de la traición de un hermano.

Parte de la trama se enfoca en la paternidad, algo que para Levy es una prioridad. “Mis hijos están en su mejor momento ahora también”, afirma.

Este intenso ‘thriller’ romántico es el segundo trabajo de Levy en las Islas Canarias. Este año ya se estrenó en los cines españoles la película ‘Bajo un volcán’, donde comparte protagonismo con Maggie Civantos. Además, ‘Camino a Arcadia’ es su segunda serie española como productor, tras ‘Montecristo’.

“Súper tranquilo” a los 45

Levy además contó que en 2026 llegará ‘Tradita’, la primera película como protagonista en Italia, dirigida por Gabriele Altobelli.

“Esa película fue un gran reto: me van a ver actuando en español e italiano”, explicó. “Es una especie de ‘era europea’”, admitió entre risas, y prometió que irá por más.

“Tengo mucha suerte de poder estar haciendo proyectos que amo, que me gustan, porque normalmente, cuando uno empieza en esta carrera, tiene que aceptar trabajos para demostrar que pertenece a este mundo. Estar ahora en un punto donde puedo elegir lo que hago es una bendición”, sostuvo.

La oportunidad de trabajar en Europa surgió después de que decidiera poner pausa a sus esfuerzos por hacer una carrera en Hollywood. “Era muy difícil lidiar con los estereotipos de que era demasiado rubio para ser latino, o muy alto, o el acento”, indicó.

Una vez que escogió “dejar de intentar complacer a todo el mundo”, Levy se enfocó en producir sus propios proyectos además de acercarse a papeles que lo hicieran “crecer”.

Así llegó su papel protagónico de una nueva versión de la icónica telenovela colombiana ‘Café con aroma de mujer’.

Ahora, no le falta trabajo, lo que considera “una gran satisfacción”, porque además está haciendo cosas “con una calidad tan alta que podrían competir con las producciones más caras del mundo”, y lo que más feliz lo tiene es la tranquilidad que vive en su vida personal.

El episodio que lo llevó a pasar una noche arrestado en una cárcel a las afueras de Miami en abril de 2025 fue resuelto con la imposición de trabajo comunitario.

Está también feliz porque sus hijos, Christopher y Kailey, de 19 y 15 años, están enfocados en sus pasiones: el béisbol y la actuación.

Además, la separación de Elizabeth Gutiérrez avanza de forma más tranquila. La expareja puso a la venta su casa en las afueras de Miami por un valor superior a los siete millones de dólares.

“Yo soy una persona muy vulnerable emocionalmente, y las cosas que pasan a mi alrededor a veces me afectan mucho más de lo normal. Eso me pasa porque siempre me entrego al cien por ciento a lo que tengo alrededor”, confesó.

Sin embargo, Levy está convencido de que ha dejado atrás la tormenta y está listo para celebrar los 45 años que cumple este 29 de agosto: “Yo creo que esa etapa difícil, esa etapa personal, ya la pasé. Ahora estoy súper tranquilo”.