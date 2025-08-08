En el barrio Simón Bolívar de Barranquilla lamentan la muerte de Breyner López o ‘Breyner espectáculo’, como le decían cariñosamente al también padre de Brandon de Jesús López, conocido en el mundo artístico como Beéle.

Según se ha conocido, Breyner López se encontraba internado en una clínica por problemas de salud que padecía desde hace varios meses. Al parecer, el padre de Beéle sufrió un infarto mientras se sometía a un procedimiento de diálisis, aunque esta información no ha sido confirmada.

En redes sociales, vecinos, amigos y familiares de ‘Breyner espectáculo’ lamentaron su partida y resaltaron que era un hombre carismático y muy querido en la comunidad.

“Estarás siempre en la memoria de quienes te hemos considerado un gran amigo”, se lee en uno de los mensajes compartidos en redes sociales.

Del papá de Beéle se sabe que era conductor de taxi y no tenía una relación muy cercana debido a la carrera artística del cantante, que lo obligaba a pasar largas temporadas lejos de Barranquilla.

De hecho, en 2020, López había manifestado en redes sociales algunos desacuerdos que tenía con su hijo luego de que este alcanzara la fama, manifestando que se olvidó económicante de su familia.

Sin embargo, en los últimos meses habrían recuperado su relación y habrían empezado a estar más tiempo juntos. Por el momento, el artista no se ha pronunciado en redes sociales, pero muchos en redes le han expresado sus condolencias por la partida de su padre.

¿Quién es Beéle?

Con solo 22 años Brandon de Jesús López logró convertirse en mayo de este año en el artista más escuchado de Spotify en Colombia, con 38,4 millones de oyentes mensuales, ubicándose por encima de nombres consolidados como Feid y Karol G. Además, entró en el top 10 de los artistas más escuchado del mundo en esa plataforma.

Su álbum debut ‘Borondo’, le valió su primera aparición en los rankings de Billboard, debutando en el Top Latin Albums en el puesto 10 y en el Top Latin Rhythm Albums en el puesto 4.

Sus beats tropicales hicieron que a los 16 años su sencillo ‘Loco’ lo pusiera en la vista pública llegando a ocupar los primeros lugares de reproducción en casi 30 países. “Siempre he sido yo, Brandon, haciendo lo que me gusta, divirtiéndome, queriendo dejar una huella a través de mi música”, dice a Forbes cuando se refiere a su éxito.

Eso sí, dice, no olvida sus sueños más allá de su carrera: quiere ser chef y pilotear autos deportivos de manera profesional. La música le llegó como casualidad, porque le apasionaba escribir, desde entonces se ha convertido en su pasión, pero dice que continúa haciéndola como antes, divirtiéndose.