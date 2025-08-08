La industria del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de Adam Turck, un reconocido actor y entrenador físico de Richmond, Virginia, ocurrido el pasado 30 de julio cuando intentaba intervenir en una situación de violencia doméstica.

Se conoció que el artista de 35 años salió de su vivienda para pasear a su perro como de costumbre, pero todo cambió cuando presenció una fuerte discusión entre una joven y su pareja.

Su instinto lo llevó a intervenir para proteger a la mujer, pero el agresor, un joven de 19 años, desenfundó un arma y disparó contra la humanidad del artista.

“Adam puso su vida en riesgo para proteger a alguien que lo necesitaba… eso es lo que hacen los héroes”, expresó la familia de Turck a través de un comunicado.

Tras su fallecimiento, la familia de Adam autorizó la donación de sus órganos, con el propósito de que pueda continuar salvando vidas.

Turck, destacado en el mundo teatral, fue galardonado con el premio a Mejor Actor en una obra en 2018 por su papel en Hand to God; además, protagonizaba la obra Smoke en una sala local.

Además de su talento en las tablas, Adam también se destacaba en el mundo deportivo, pues se desempeñaba como entrenador en el gimnasio Tequila & Deadlifts.

El hombre de 35 años dedicaba gran parte de su tiempo para entrenar y cuidar su cuerpo, pero además compartía el proceso a través de plataformas digitales.

Sus seguidores en redes sociales lamentaron su fallecimiento y destacaron su acción heroica.

“Eres un gran hombre que sacrificó su vida para salvar a un desconocido, saludo a tu coraje”; “Gracias por tu heroísmo, Adam. Moriste desinteresadamente ayudando a un extraño”; “¡Q.E.P.D Alma Valiente!”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales por parte de los seguidores del artista.