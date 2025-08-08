Ante las contantes sospechas de que su esposo le era infiel, una mujer decidió instalar un GPS en el carro de su pareja para descubrir lo que sucedía cuando salía de casa. La verdad sorprendió a los internautas.

La mujer, llamada Fátima, fue la encargada de divulgar su caso a través de redes sociales, quien decidió compartir con sus seguidores lo ocurrido con su matrimonio. De acuerdo con la víctima, con el GPS logró darse cuenta que su esposo estaba en un hotel, por lo que decidió ir a confrontarlo.

Tal como lo sospechaba, su pareja le estaba siendo infiel. Al llegar al lugar, encontró al sujeto con otra mujer, por lo que decidió hacer tomarle fotografías y hasta hacer un video del incomodo momento.

Luego, Fátima compartió a través de redes sociales las imágenes para exponer lo sucedido con los amigos y familiares de los implicados.

“Gracias a Antonio George y a Patricia Escobar por hacerme abrir los ojos, que en esta vida no hay que confiar en la palabra de nadie. Nenita, te va a seguir mintiendo; jamás me dijo de ti, ¡todo el tiempo te negó!”, manifestó la mujer.

“En esta vida todo se devuelve. Te equivocaste conmigo, Antonio y Claudia”, añadió.

El caso se hizo viral en redes sociales y ha generado opiniones encontradas entre los internautas.

“¿Qué GPS compraste Fátima Villatoro es para una amiga?”; “Habrá necesidad de estar haciendo tanto drama por un hombre por eso es bueno trabajar y no depender de un hombre para vivir”; “Luego lo perdona”; “Tengan un poco de dignidad por Dios”; “Buen trabajo mujer; nadie puede vivir engañado”, fueron algunos de los comentarios.