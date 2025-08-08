¿Quién no recuerda a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en ‘Viernes de locos’? Una historia del 2003 que enamoró a todos en su momento y la convirtió en una de las cintas más exitosas de Disney.

La espera se acabó y después más de 20 años estrenaron la segunda entrega mundial de ‘Freakier Friday’, el pasado jueves 7 de agosto.

En esta nueva historia, Lohan vuelve a trabajar junto a Jamie Lee Curtis, retomando los papeles de Anna y Tess Coleman. Dos décadas después del primer intercambio de cuerpos entre madre e hija, ahora ambas también cambian de cuerpo con dos adolescentes, la hija y la futura hijastra del personaje de Lohan.

Redes Sociales Un viernes de locos 2

El éxito de Lindsay Lohan

‘Un viernes de locos’ marcó un antes y un después en su carrera, pues a los 17 años, su interpretación le valió comparaciones con Jodie Foster y le abrió la puerta a éxitos como Chicas malas, Herbie: a tope y Devuélveme mi suerte.

Redes Sociales ¿Cuánto ganó Lindsay Lohan por su papel en ‘Un viernes de locos’?

También probó suerte como cantante, publicando dos álbumes. Pero el ascenso tuvo su contraparte. A los 20 años intentó un cambio hacia el cine independiente que no tuvo repercusión, mientras su vida personal se veía golpeada por adicciones, problemas legales y relaciones conflictivas.

En 2022, Netflix le dio una nueva oportunidad con Navidad de golpe, que funcionó tan bien que derivó en otros dos títulos para la plataforma: Deseo irlandés y Nuestro secretito.

Asimismo, se casó con el empresario Bader Shammas y, en julio de 2023, nació su hijo Luai. “No quiero que mi familia pase por lo que yo viví. No es seguro ni justo”, dijo en relación a su privacidad familiar.