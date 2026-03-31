Las protagonistas del Diablo viste a la moda, Meryl Streep y Anne Hathaway, llegaron juntas al evento en México, durante el lanzamiento de la película, mostrando un gran gusto por la moda.

Laura Dern protagonizará miniserie sobre la investigación que destapó el caso Epstein

El álbum regreso de BTS lidera Billboard y logra el mejor debut grupal en una década

Yuli Ruiz fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia

Igual, cada una apostó por un estilo completamente distinto, logrando un contraste bien bonito.

Meryl Streep optó por un diseño de Schiaparelli que destacó por su sofisticación. El vestido, de corte camisero y tono azul profundo, transmitía sobriedad a primera vista, pero revelaba detalles que reforzaban su carácter.

José Méndez/EFE Streep y Hathaway brillan en pasarela por estreno de 'El diablo viste de Prada' en México

Los botones dorados y el cinturón estructurado aportaban fuerza al conjunto, mientras que el acabado satinado sumaba un brillo sutil. Los accesorios, como gafas oscuras y pendientes llamativos, completaron un look que evocaba poder y elegancia, en sintonía con su icónico personaje.

Por su parte, Anne Hathaway eligió un diseño de Stella McCartney mucho más audaz. Se trató de un mono corto cubierto de lentejuelas en un rojo vibrante que captó todas las miradas desde el primer momento.

José Méndez/EFE Hathaway brilla en pasarela por estreno de 'El diablo viste de Prada' en México

El diseño resaltaba la silueta y aportaba dinamismo, mientras que las botas altas añadían un toque contemporáneo. El maquillaje, en tonos intensos, y el peinado pulido reforzaron una imagen poderosa, alineada con una estética más actual y llamativa.

El estreno de la secuela de El diablo viste de Prada dejó claro que su impacto va más allá del cine. Con propuestas estilísticas bien definidas, sus protagonistas lograron convertir la alfombra roja en un auténtico desfile.